На его обновление выделили более 34 миллионов рублей
В министерстве культуры Бурятии рассказали о предстоящем капитальном ремонте дома культуры в селе Хоринск. Здание утеплят, обновят там отопительную систему и электрооборудование, заменят окна, приведут в порядок служебные и производственные помещения, а также отремонтируют и покрасят кровлю.
Кроме того, в сельском ДК оборудуют дополнительный санузел для людей с ограниченными физическими возможностями. Дом культуры ждут и другие строительно-отделочные работы.
Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». На капитальный ремонт здания выделили свыше 34 миллионов рублей: 32 миллиона – из федерального бюджета и ещё два с лишним миллиона – из республиканского бюджета.
Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
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