Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт

Общество, Фото: Минкульт Бурятии

На его обновление выделили более 34 миллионов рублей



В министерстве культуры Бурятии рассказали о предстоящем капитальном ремонте дома культуры в селе Хоринск. Здание утеплят, обновят там отопительную систему и электрооборудование, заменят окна, приведут в порядок служебные и производственные помещения, а также отремонтируют и покрасят кровлю.



Кроме того, в сельском ДК оборудуют дополнительный санузел для людей с ограниченными физическими возможностями. Дом культуры ждут и другие строительно-отделочные работы.



Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». На капитальный ремонт здания выделили свыше 34 миллионов рублей: 32 миллиона – из федерального бюджета и ещё два с лишним миллиона – из республиканского бюджета.

