В Бурятии устроили первую из ста уборок к столетию республики

Недавно жители Селенгинского района привели в порядок популярное место отдыха – побережье озера Гусиное. Они поддержали инициативу известного общественника, руководителя АНО «Событие», автора проекта «Мусор из головы» и представителя КВН-движения Бурятии Чингиса Болотова. Ранее активист предложил провести сто уборок в честь предстоящего векового юбилея Бурятии.
- Эту идею поддержали волонтёры из Селенгинского района. Они убрались на берегу Гусиного озера, – сообщил Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».
По мнению общественника, отметить предстоящую круглую дату лучше «не банкетами и салютами», а «простой человеческой заботой о родном крае». Он призывает присоединиться к масштабной экоакции всех желающих.
- Устроим акцию чистоты для Бурятии. В честь юбилея организуем уборку не только своих территорий, но и тех, что рядом с вашей работой – мест, которые юридически не относятся к вам, но зато намозолили глаза, – заявил ранее Болотов. – Попрошу помочь нам историков, гидов и работников архивов – важно рассказать участникам мероприятия о тех местах, где мы проводим его, об их исторической ценности.
По мнению Чингиса, в год столетия республики нужно узнавать её и «заново знакомиться с ней». В АНО «Событие» уже запланировали более двух десятков субботников и сейчас прорабатывают акции по обустройству территорий.
- В это сложное время ставится вопрос об уместности любых праздников, – отметил активист, подразумевая СВО. – Но жить по-человечески и в порядке – не роскошь, а необходимость. Именно порядок помогает собраться с мыслями и настроиться на лучшее.
Бурятии в этом году исполняется сто лет. День её рождения отметят 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.
Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.
Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.