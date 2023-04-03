В Бурятии устроили первую из ста уборок к столетию республики



- В это сложное время ставится вопрос об уместности любых праздников, – отметил активист, подразумевая СВО. – Но жить по-человечески и в порядке – не роскошь, а необходимость. Именно порядок помогает собраться с мыслями и настроиться на лучшее.





Бурятии в этом году исполняется сто лет. День её рождения отметят 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.



Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.



