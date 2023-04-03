В Бурятии две пьющие матери лишились детей

У женщин отобрали ребятишек и поместили их в социально-реабилитационный центр





Жительниц Закаменского района Бурятии привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали на днях в группе «Закамна-инфо.24/7».Так, одну семью органы опеки признали находящейся в социально опасном положении. Её поставили на межведомственный учёт. Как выяснилось, мать двоих маленьких детей толком не занималась ими и к тому же злоупотребляла спиртным.Ребятишек у женщины изъяли и поместили их в Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они останутся там, пока женщина будет лечиться от алкогольной зависимости.В то же соцучреждение отправили двоих детей из другой семьи. Родительница оставила их на попечение бабушки, а сама уехала в Закаменск. Там она долгое время выпивала, покупая спиртное на детские пособия, сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.