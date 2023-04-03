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В аэропорту Улан-Удэ объяснили пиковые утренние нагрузки на аэровокзал

В аэропорту Улан-Удэ объяснили пиковые утренние нагрузки на аэровокзал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Многие рейсы прилетают очень рано

В аэропорту Улан-Удэ рассказали о времени, когда происходит пик нагрузок. Ситуация возникает из-за желания авиакомпаний совершать в Улан-Удэ оборотные рейсы именно утром.

«Мы всю зиму вели переговоры с авиакомпаниями, пытаясь «растянуть» прилёты в течении дня. Но всем авиакомпаниям, базирующимся на западе страны, необходимо прилетать на восток рано утром, - объяснил Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». - И так же рано вылететь обратно, чтобы успеть сделать ещё несколько рейсов по центральной России».

В марте пассажиропоток аэропорта уже увеличился почти на треть поранению с прошлым годом. В летнем расписании, введённом с 27 марта, есть дни, когда с 6 до 7 утра в Улан-Удэ обслуживают одновременно 3-4 больших самолёта.

«Пропускная способность существующего терминала аэропорта Байкал  - 450 пассажиров в час, - сообщил Гармаев. - 200 пассажиров на вылет и 250 на прилёт.

По его словам, из-за пропускной способности терминала и концентрации рейсов рано утром в аэропорту будут пиковые нагрузки на инфраструктуру аэропорта. Дмитрий Гармаев ещё раз попросил пассажиров прибывать на рейсы заблаговременно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в аэропорту Улан-Удэ приступили к строительству нового терминала для внутренних рейсов. Аэропорт планирует увеличить и количество стоянок для воздушных судов. 
аэропорт "Байкал" авиация

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