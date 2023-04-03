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В Бурятии юнармейцы изучают основы топографии

В Бурятии юнармейцы изучают основы топографии
Общество,  Фото:Пресс-служба Восточного военного округа
Юнармейцы научились самостоятельно ориентировались на местности по азимутам

В Бурятии участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», под руководством военнослужащих топографической службы общевойскового соединения Восточного военного округа, изучают основы топографии.

В ходе занятия, военнослужащие объяснили ребятам, как правильно сориентировать карту на местности, а также как измерить расстояние между двумя точками на карте.

В завершение занятия юнармейцы самостоятельно ориентировались на местности по азимутам, а также с помощью карты переводили численный масштаб из сантиметров в метры и километры.

Военнослужащие Восточного военного округа регулярно организовывают подобные мероприятия для юнармейцев, сообщает пресс-службе ВВО.

юнармия ВВО дети топография

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