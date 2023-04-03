Юнармейцы научились самостоятельно ориентировались на местности по азимутам
В Бурятии участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», под руководством военнослужащих топографической службы общевойскового соединения Восточного военного округа, изучают основы топографии.
В ходе занятия, военнослужащие объяснили ребятам, как правильно сориентировать карту на местности, а также как измерить расстояние между двумя точками на карте.
В завершение занятия юнармейцы самостоятельно ориентировались на местности по азимутам, а также с помощью карты переводили численный масштаб из сантиметров в метры и километры.
Военнослужащие Восточного военного округа регулярно организовывают подобные мероприятия для юнармейцев, сообщает пресс-службе ВВО.
В Бурятии юнармейцы изучают основы топографии
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