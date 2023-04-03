Повышение пенсий и рост ОДН: Что изменится в Бурятии с апреля

Жителей республики вместе со всеми россиянами ждёт ряд новшеств

В этом случае люди смогут с помощью маткапитала погасить задолженность в КПК. Нововведение призвано защитить его от нецелевого расходования. Дело в том, что этой сфере часто встречаются нарушения – к примеру, когда владельцу сертификата в кооперативе выдают деньги на покупку непригодной квартиры и дома по завышенной стоимости, разъяснили в Госдуме.





Этим ранее всё и ограничивалось. Долги за любой перерасход ресурсов приходилось гасить управляющим компаниям, многие из которых несли убытки. Теперь же все траты полностью легли на плечи собственников – «управляшки» больше ничего не платят. Норматив же отныне устанавливается по аналоговому методу – при расчётах за основу будут брать показания приборов учёта в домах с похожими конструктивными особенностями. Поскольку фактическое потребление может оказаться выше нормативного, в платёжках возможны доначисления.



Субсидии по-новому



Изменятся с апреля и правила получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь совокупный доход для её предоставления будет определяться за полгода, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи соответствующего заявления.



Так, если человек обратился за субсидией в апреле 2023-го, то расчётным периодом станет 1 сентября 2022-го – 28 февраля 2023-го года. Прежде отсчёт начинался за полгода до месяца обращения.



Электронное взаимодействие



С 28-го числа у органов исполнительной власти появится возможность в электронной форме получать сведения из единого государственного реестра ЗАГС. В нём есть данные об актах гражданского состояния – например свидетельствах о рождении или о заключении брака.



«Пенная» маркировка



С наступлением второго месяца весны обязательной стала маркировка пива и всех слабоалкогольных напитков – медовухи, сидра и т. д. – в кегах (пластиковых и металлических ёмкостях), то есть продающихся на розлив.



Производители и поставщики обязаны помечать такую тару специальными стикерами – вроде тех, что сейчас клеят на воду в 5-6-литровых бутылях, а затем – передавать все сведения в систему «Честный знак». Наклейки нужно сканировать на всех этапах – от производства и до кассы, чтобы отследить путь напитка и чтобы ни единая капля, как говорится, «не пролилась» мимо бюджета.



До упаковок поменьше очередь дойдёт позже – обязательная маркировка пенного слабоалкогольных напитков в стеклянных и пластиковых бутылках стартует с 1 октября 2023-го, а в алюминиевых банках – с 15 января 2024-го.



Таким образом, контрафакт должен исчезнуть с прилавков. Новая система позволит каждому покупателю самостоятельно проверить легальность и качество и срок годности того или иного напитка, а ещё – узнать всю подробную информацию о составе и производителе Для этого достаточно просканировать маркировку.



«Лимит на «заморские» покупки



С апреля привозить с собой из-за границы без уплаты пошлины разрешили товары не более чем 500 евро (или эквивалентную сумму) и весом до 25 килограммов. Причём речь только о наземном транспорте – на воздушный это не распространяется.



Пассажирам самолётов нужно уложиться в 10 тысяч евро. За превышение «лимита» по цене или весу придётся отдать 15% от стоимости покупок, но не менее двух евро за каждое лишнее кило.



Гаджеты с «отечественной» начинкой



В середине весны в РФ вступает в силу постановление, согласно которому все электронные устройства будут продавать с уже установленным российским программным обеспечением (ПО). Наряду со смартфонами соответствующую прошивку «получат» планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры.



Кешбэк за путешествие



В апреле в стране возобновится программа туристического кешбэка. Россияне смогут вернуть до 20% стоимости путешествия по РФ (максимум – 20 000 рублей) при условии, что оно продлится не менее двух дней и двух ночей. Ещё одно обязательное требование – оплата тура банковской картой «Мир» до июня 2023-го. На возмещение затрат туристам выделили два миллиарда рублей.



Испытание для водителей



Сдавать на права жители Бурятии, как и другие россияне, будут по-новому. Практическая часть станет волнительнее: испытания на площадке для будущих водителей заменит серия дополнительных заданий в черте города. Для этого выберут дороги с наименее интенсивным движением транспорта.



Изменится и экзаменатор. Рядом с учеником автошколы теперь будет сидеть сотрудник ГИБДД. Инструктор же останется в машине, но займёт место на заднем сидении.



Микрозаёмщиков – под контроль



С 24 апреля микрофинансовые организации (МФО) при оформлении онлайн-микрозаймов обяжут проверять личность клиента по определённым параметрам. Им придётся убедиться, что паспорт человека действителен, а фото в документе – подлинное и ещё – в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счёт и номер телефона.



Всего Центробанк предложил 10 способов проверки. МФО должны использовать как минимум три из них. По мнению регулятора, это позволит предотвратить мошенничество при получении таких займов с использованием чужих персональных данных.





