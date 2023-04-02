В Бурятии состоится месячник льготной стерилизации

Общество, Фото: управление ветеринарии

Акция организована по просьбам жителей



Ветеринарная служба Бурятии объявляет о месячнике льготной стерилизации самок собак. Он состоится с 3 по 28 апреля.



- Сейчас в Улан-Удэ и четырех приграничных к нему районах Заиграевском, Иволгинском, Тарбагатайском, Прибайкальском проводится бесплатная стерилизация самок собак выше 25 см в холке, в остальных же районах Бурятии объявляется месячник льготной стерилизации, - сообщило управление ветеринарии Республики Бурятия



С 3 по 28 апреля стерилизовать своего домашнего питомца можно по цене расходных материалов, затраченных при операции, что значительно дешевле, чем при полной оплате. Цена завит от количества примененного наркоза, который определяется по весу животного.



Операции проводятся по предварительной записи. Для принятия участия в акции льготной стерилизации необходимо записаться в ветеринарную станцию в районах:



Баргузинский район: 8(30131) 41-2-84, 41-1-18

Бичурский: 8(30133)42-4-13, 41-2-28

Джидинский: 8(30134)41-8-31

Еравнинский: 8(30135)21-2-83

Закаменский: 8(30137)44-8-69

Кабанский: 8(30138)41-7-31

Кижингинский: 8(30141)32-9-78

Курумканский: 8(30149)42-0-14

Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68

Мухоршибирский: 8(30143)21-2-76

Окинский: 8(30150)51-3-88

Северо-Байкальский: 8(30130)26-1-90

Селенгинский: 8(30145)44-4-11, 44-8-19

Тункинский: 8(30147)42-3-17

Хоринский: 8(30148)22-0-48

