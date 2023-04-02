Заявки нужно успеть подать до 20 апреля
Осталось всего три недели до завершения отборочного этапа Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. Мероприятие состоится с 19 по 30 сентября в Иркутске.
- Фестиваль задуман организаторами как киноплощадка, дающая возможность размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы. Заявки можно успеть подать до 20 апреля. Прием заявок стартовал еще в феврале, - сообщается на сайте мероприятия.
Жюри фестиваля определит победителей в таких номинациях, как: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм».
За лучший фильм о наиболее актуальных экологических проблемах будет присужден приз «Байкал». Победитель в номинации «Гран-при фестиваля имени Распутина» получит 300 тысяч рублей.
Кроме того, будут присуждены специальные призы: молодежного жюри; СМИ-сообщества; зрительских симпатий.
В рамках фестиваля пройдут также круглые столы, конференции, форумы, мастер-классы выдающихся кинематографистов и ученых.
Подать заявку на участие в кинофестивале можно на сайте мероприятия: http://baikalkinofest.ru/join/
В прошлом году кинофестиваль «Человек и Природа» посетили девять тысяч человек.
Возрастное ограничение 12+
Продолжается приём заявок на Байкальский кинофестиваль «Человек и Природа»
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