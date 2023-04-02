В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним добровольцем

Жалсан Бубеев ушёл добровольцем в январе 2023 года



31 марта в Еравнинском районе Бурятии простились с Бубеевым Жалсаном Андреевичем, погибшим в ходе спецоперации. В последний путь его проводили родные, близкие и земляки, сообщила администрация района.



Жалсан Андреевич родился 24 декабря 2000 года в селе Телемба. В 2018 году окончил Телембинскую среднюю школу. Выступал на различных соревнованиях по боксу, был активистом в школе, завоевал множество наград и грамот.



В августе 2018 года Жалсан Бубеев поступил в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. В училище занимался армейским рукопашным боем. Был назначен на должность заместителя командира взвода, получил звание сержанта.



По отзывам близких и друзей, Жалсан был добрым, жизнерадостным, общительным и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь.



В январе 2023 года Жалсан Бубеев ушёл добровольцем на зону СВО в составе ЧВК «Вагнер».



