02 апреля

01 апреля

31 марта

Популярное

В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним добровольцем

В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним добровольцем
Общество, 
Жалсан Бубеев ушёл добровольцем в январе 2023 года

31 марта в Еравнинском районе Бурятии простились с Бубеевым Жалсаном Андреевичем, погибшим в ходе спецоперации. В последний путь его проводили родные, близкие и земляки, сообщила администрация района.

Жалсан Андреевич родился 24 декабря 2000 года в селе Телемба. В 2018 году окончил Телембинскую среднюю школу. Выступал на различных соревнованиях по боксу, был активистом в школе, завоевал множество наград и грамот.

В августе 2018 года Жалсан Бубеев поступил в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. В училище занимался армейским рукопашным боем. Был назначен на должность заместителя командира взвода, получил звание сержанта.

По отзывам близких и друзей, Жалсан был добрым, жизнерадостным, общительным и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь.

В январе 2023 года Жалсан Бубеев ушёл добровольцем на зону СВО в составе ЧВК «Вагнер».

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним сержантом
В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним сержантом
Общество, 02.04.2023
Жалсан Бубеев ушёл добровольцем в январе 2023 года
Читинка украла средства с банковской карты дочери
Читинка украла средства с банковской карты дочери
Общество, 02.04.2023
Женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Громкий ночной фейерверк возмутил жителей Северобайкальска
Громкий ночной фейерверк возмутил жителей Северобайкальска
Общество, 02.04.2023
В мэрии посоветовали при нарушении тишины и покоя в ночное время обращаться в полицию
B Улан-Удэ пройдёт туристская выставка «Baikal Travel Mart»
B Улан-Удэ пройдёт туристская выставка «Baikal Travel Mart»
Общество, 02.04.2023
7 апреля в Бурятском драматическом театре гостей выставки ждёт ярмарка, дегустация блюд, знакомство с лучшими туроператорами России, Монголии и Казахстана
Автобусов в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ становится всё больше
Автобусов в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ становится всё больше
Общество, 02.04.2023
Сейчас перед МУП «Городские маршруты» стоит множество задач - распределение автобусов на маршруты, распространение пересадочного тарифа и набор водителей
В Улан-Удэ установили рекорд по разбиванию хребтовой кости
В Улан-Удэ установили рекорд по разбиванию хребтовой кости
Общество, 02.04.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Житель Бурятии перевёл мошенникам 2 млн
Житель Бурятии перевёл мошенникам 2 млн
Общество, 02.04.2023
Всего за прошедшую неделю жертвами интернет-преступников стали 35 человек
В Иркутске осудят женщин, обвиняемых в мошенничестве на 100 млн
В Иркутске осудят женщин, обвиняемых в мошенничестве на 100 млн
Общество, 02.04.2023
Материалы уголовного дела направлены в суд

В Улан-Удэ сотрудница турфирмы присвоила деньги клиента
В Улан-Удэ сотрудница турфирмы присвоила деньги клиента
Общество, 02.04.2023
Мужчина попросил её забронировать и оплатить проживание в гостинице в Петрозаводске
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 02.04.2023
Существенных осадков в Улан-Удэ не ожидается 
Жители Бурятии получили ответы на вопросы по защите прав потребителей
Жители Бурятии получили ответы на вопросы по защите прав потребителей
Общество, 01.04.2023
В республике подвели итоги мероприятий, приуроченных ко всемирному Дню прав потребителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^