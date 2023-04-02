Составлено больше 20 протоколов за посещение Забайкальского нацпарка без разрешения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Это данные за первый весенний месяц



Согласно сводке оперативной группы «Сарма», в первый весенний месяц в Баргузинском заливе Забайкальского нацпарка группой было составлено 13 протоколов об административном правонарушении (по ст. 8.39. КоАП РФ). В большинстве случаев – за отсутствие разрешения на посещение особо охраняемой природной территории.



Общее количество протоколов об административном правонарушении, составленных на территории Забайкальского национального парка в марте, более 20 штук.



- Последствия первого такого правонарушения (без отягчающих обстоятельств, например, без нанесения ущерба, вылова рыбы и мусора, выброшенного в неположенном месте) ограничатся предупреждением, а вот за повторное нарушение режима охраны нарушитель будет вынужден заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

