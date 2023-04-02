Это данные за первый весенний месяц
Согласно сводке оперативной группы «Сарма», в первый весенний месяц в Баргузинском заливе Забайкальского нацпарка группой было составлено 13 протоколов об административном правонарушении (по ст. 8.39. КоАП РФ). В большинстве случаев – за отсутствие разрешения на посещение особо охраняемой природной территории.
Общее количество протоколов об административном правонарушении, составленных на территории Забайкальского национального парка в марте, более 20 штук.
- Последствия первого такого правонарушения (без отягчающих обстоятельств, например, без нанесения ущерба, вылова рыбы и мусора, выброшенного в неположенном месте) ограничатся предупреждением, а вот за повторное нарушение режима охраны нарушитель будет вынужден заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Составлено больше 20 протоколов за посещение Забайкальского нацпарка без разрешения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жалсан Бубеев ушёл добровольцем в январе 2023 года
Это данные за первый весенний месяц
Женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима
В мэрии посоветовали при нарушении тишины и покоя в ночное время обращаться в полицию
7 апреля в Бурятском драматическом театре гостей выставки ждёт ярмарка, дегустация блюд, знакомство с лучшими туроператорами России, Монголии и Казахстана
Сейчас перед МУП «Городские маршруты» стоит множество задач - распределение автобусов на маршруты, распространение пересадочного тарифа и набор водителей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Всего за прошедшую неделю жертвами интернет-преступников стали 35 человек
Материалы уголовного дела направлены в суд
Мужчина попросил её забронировать и оплатить проживание в гостинице в Петрозаводске
Существенных осадков в Улан-Удэ не ожидается
У спортсменов была сильная конкуренция
Скульптура буддийского ламы в музее Петербурга оказалась портретом первого настоятеля Цугольского дацана
Учёные выяснили это в ходе настоящего расследования
Из-за опасности пожаров
В республике подвели итоги мероприятий, приуроченных ко всемирному Дню прав потребителей