Днём в республике +4,-1, местами -5,-10
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, днём +4,-1, местами -5,-10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура ночью -10,-12, днём 0, +2.
По Бурятии переменная облачность
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