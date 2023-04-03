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По Бурятии переменная облачность

По Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в республике +4,-1, местами -5,-10

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, днём +4,-1, местами -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура ночью -10,-12, днём 0, +2.
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