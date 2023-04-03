По Бурятии переменная облачность

Днём в республике +4,-1, местами -5,-10



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, днём +4,-1, местами -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура ночью -10,-12, днём 0, +2.



Читают сейчас

Читинка украла средства с банковской карты дочери Общество, Женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима