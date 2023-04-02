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Громкий ночной фейерверк возмутил жителей Северобайкальска

Громкий ночной фейерверк возмутил жителей Северобайкальска
Общество,  Фото:pixabay.com
В мэрии посоветовали при нарушении тишины и покоя в ночное время обращаться в полицию

Громкий фейерверк в три часа ночи возмутил некоторых жителей Северобайкальска. Горожане пожаловались на ночной салют, который был устроен 25 марта возле увеселительного заведения, в группе «Северобайкальск-инфо.24/7»:

«Сегодня ночью в три часа ночи был жуткий грохот, фейерверк кто-то устроил, перепугал всех детей. Вопрос - кто это был и понесет ли наказание этот человек? В районе пер. Пролетарского. Очень интересно, регулируются у нас такие вещи или нет?»;

«Сегодня в 3 часа ночи у ресторана был большой салют. В это время все люди отдыхают, ну, неужели нельзя было запустить его до полуночи, тогда и жители бы тоже искренне порадовались. Разве можно ночью запускать фейерверки? У нас в городе кто-то контролирует соблюдение закона о тишине?»;

«Вот на этих снимках остатки от ночной канонады возле ресторана. Куда жаловаться жителям близлежащих домов на ночное безобразие, нарушение тишины?».

В городской администрации проинформировали, что при нарушении тишины и покоя следует обращаться в полицию.

- В данной ситуации, при нарушении тишины и покоя граждан, вам необходимо по возможности зафиксировать факт видеозаписывающими устройствами, показаниями соседей, после чего незамедлительно обратиться МО МВД России «Северобайкальский». По месту вашего жительства или нарушения должен быть направлен сотрудник полиции, который зафиксирует факт нарушения (при наличии такового), будут отобраны объяснения у лиц, нарушающих общественный порядок, после чего собранный материал направлен в административную комиссию при администрации города Северобайкальска, - рассказали в мэрии.

При установлении наличия вины граждане будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Администрацией в свою очередь будет проведена профилактическая беседа, направлены уведомления владельцам данных заведений с указанием факта привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, - заключили здесь.


фейерверки

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