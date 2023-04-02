Читинка украла средства с банковской карты дочери

Женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима



Прокуратура Железнодорожного района Читы поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 36-летней горожанки. Она признана виновной в тайном хищении чужого имущества, совершённом с причинением значительного ущерба потерпевшей, с банковского счета.



Оказалось, что в октябре 2022 года женщина взяла оставленную в её квартире банковскую карту 17-летней учащейся в профессиональном училище дочери, в отношении которой она была лишена родительских прав. Зная пин-код, обвиняемая сняла полученные в качестве стипендии деньги - около 15 тыс. рублей, которые потратила по своему усмотрению.



- Ранее обвиняемая дважды привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание этой же дочери с назначением наказания в виде ограничения свободы и исправительных работ, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.



Железнодорожный районный суд Читы признал подсудимую виновной и с учётом предыдущих судимостей назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв её под стражу в зале суда.



Приговор не вступил в законную силу.

