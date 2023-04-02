В Иркутске осудят женщин, обвиняемых в мошенничестве на 100 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Материалы уголовного дела направлены в суд



Полицейскими был выявлен факт незаконного присвоения земель.



В мае 2021 года 69-летняя жительница Иркутского района, заручившись поддержкой знакомой - индивидуального предпринимателя, зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 27 гектаров, расположенный по Байкальскому тракту. Его рыночная стоимость превысила 100 миллионов рублей. Для проведения сделки она предоставила в управление Росреестра по Иркутской области поддельные документы, подтверждающие право собственности, которые приняла и успешно завершила регистрационные действия их соучастница, являющаяся служащей данной организации.



- В ходе проведения обысковых мероприятии при силовой поддержке отряда специального назначения по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие их причастность к совершению данного деяния, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Подсудимым инкриминируется совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору».



Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по Иркутской области.



Сейчас материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.



