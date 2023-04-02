Материалы уголовного дела направлены в суд
Полицейскими был выявлен факт незаконного присвоения земель.
В мае 2021 года 69-летняя жительница Иркутского района, заручившись поддержкой знакомой - индивидуального предпринимателя, зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 27 гектаров, расположенный по Байкальскому тракту. Его рыночная стоимость превысила 100 миллионов рублей. Для проведения сделки она предоставила в управление Росреестра по Иркутской области поддельные документы, подтверждающие право собственности, которые приняла и успешно завершила регистрационные действия их соучастница, являющаяся служащей данной организации.
- В ходе проведения обысковых мероприятии при силовой поддержке отряда специального назначения по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие их причастность к совершению данного деяния, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Подсудимым инкриминируется совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору».
Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по Иркутской области.
Сейчас материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.
В Иркутске осудят женщин, обвиняемых в мошенничестве на 100 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Материалы уголовного дела направлены в суд
Мужчина попросил её забронировать и оплатить проживание в гостинице в Петрозаводске
Существенных осадков в Улан-Удэ не ожидается
У спортсменов была сильная конкуренция
Скульптура буддийского ламы в музее Петербурга оказалась портретом первого настоятеля Цугольского дацана
Учёные выяснили это в ходе настоящего расследования
Из-за опасности пожаров
В республике подвели итоги мероприятий, приуроченных ко всемирному Дню прав потребителей
Мероприятие прошло на сцене Тамбовского академического драматического театра
Детям вручили подарочки
Участвовали восемь команд
Экономика, 01.04.2023
Прирост обработки грузов составил 712%
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики
Порывы ветра достигнут 20 м/с
Общество, 31.03.2023
Открытие состоится 6 апреля