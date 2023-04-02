В Улан-Удэ сотрудница турфирмы присвоила деньги клиента

Мужчина попросил её забронировать и оплатить проживание в гостинице в Петрозаводске
Улан-удэнец обратился в Железнодорожный районный суд с иском к горожанке, в котором сослался на то, что 3 марта 2022 года он обратился в туристическое агентство с просьбой забронировать и оплатить проживание в одной из гостиниц Петрозаводска в период с 1 по 11 октября 2022 года.
В тот же день сотруднице турфирмы были переведены 62 тысячи рублей. После получения средств та обязалась оказать услугу, вручить ваучер на проживание за 3-4 дня до вылета. Как оказалось, номер не был забронирован и оплачен, на связь женщина выходить перестала. Истец просил взыскать с неё присвоенные деньги, расходы по уплате госпошлины.
Как установлено судом, жительница бурятской столицы получила от мужчины вышеуказанную денежную сумму, что подтверждается чеком об операции.
- Доказательств бронирования и оплаты проживания К. в г. Петрозаводск, с целью которых и были переданы ответчику денежные средства, М. суду не представлено. При таких обстоятельствах, суд пришёл к выводу, что М. получила указанную сумму при отсутствии на то правовых оснований; данная сумма является неосновательным обогащением ответчика, а потому подлежит возврату истцу, в связи с чем исковые требования были удовлетворены в полном объёме, - сообщили в Железнодорожном райсуде.
Решение не вступило в законную силу.
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