Существенных осадков в Улан-Удэ не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём 0,-5, местами -7,-12.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура днём -2,-4.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
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