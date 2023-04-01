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Сумоисты Бурятии завоевали шесть медалей на соревнованиях в Орле

Сумоисты Бурятии завоевали шесть медалей на соревнованиях в Орле
Общество,  Фото:министерство спорта Бурятии
У спортсменов была сильная конкуренция

Шесть медалей завоевали сумоисты Бурятии на чемпионате и первенстве России по любительскому сумо, которые на днях прошли в Орле, сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.

Среди юниоров до 22 лет в весовой категории 77 кг отличились сразу 2 представителя Бурятии - золото у Тумэна Бодиева и бронза у Сандана Гармаева.

В категории 85 кг бронзовую медаль завоевал Зоригто Ухинов.

Зоригто Ухинов порадовал бронзой среди юниоров до 24 лет в категории 85 кг.

- Хочу отметить, что у наших спортсменов была сильная конкуренция. Только в возрастной группе до 22 лет в соревнованиях приняло участие 195 сумотори из 20 субъектов России, среди которых действующие чемпионы страны, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Чемпионат России принёс нашим мужчинам 2 медали Сангади Ульзетуев - серебро и Зоригто Ухинов - бронза.

Поражение в схватке определяется при касании спортсмена дохё - соревновательной зоны - какой-либо частью тела, а также если сумоист выйдет за пределы дохё. Каждая схватка ограничена 3 минутами, но чаще всего победитель определяется в течение минуты или даже нескольких секунд.
спорт сумо

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