Сумоисты Бурятии завоевали шесть медалей на соревнованиях в Орле

Общество, Фото: министерство спорта Бурятии

У спортсменов была сильная конкуренция



Шесть медалей завоевали сумоисты Бурятии на чемпионате и первенстве России по любительскому сумо, которые на днях прошли в Орле, сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.



Среди юниоров до 22 лет в весовой категории 77 кг отличились сразу 2 представителя Бурятии - золото у Тумэна Бодиева и бронза у Сандана Гармаева.



В категории 85 кг бронзовую медаль завоевал Зоригто Ухинов.



Зоригто Ухинов порадовал бронзой среди юниоров до 24 лет в категории 85 кг.



- Хочу отметить, что у наших спортсменов была сильная конкуренция. Только в возрастной группе до 22 лет в соревнованиях приняло участие 195 сумотори из 20 субъектов России, среди которых действующие чемпионы страны, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Чемпионат России принёс нашим мужчинам 2 медали Сангади Ульзетуев - серебро и Зоригто Ухинов - бронза.



Поражение в схватке определяется при касании спортсмена дохё - соревновательной зоны - какой-либо частью тела, а также если сумоист выйдет за пределы дохё. Каждая схватка ограничена 3 минутами, но чаще всего победитель определяется в течение минуты или даже нескольких секунд.

