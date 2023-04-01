Жители Бурятии получили ответы на вопросы по защите прав потребителей

В республике подвели итоги мероприятий, приуроченных ко всемирному Дню прав потребителей
31 марта состоялось заседание консультативного совета по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии. В нём приняли участие представители министерства промышленности, торговли и инвестиций республики Бурятия, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ и общества защиты прав потребителей Бурятии.
В ходе заседания были подведены итоги всемирного дня прав потребителей, который в этом году проходил под девизом «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции».
- Отмечено, что сегодня действия по расширению прав и возможностей потребителей сосредоточены вокруг увеличения доступа к чистой энергии по трём основным направлениям: - энергетически чистые дома (отопление, охлаждение, приготовление еды, холодильники, энергоэффективность строений); - энергетически чистый транспорт; - чистое электроснабжение, - сообщает пресс-служба управления.
При этом защита и расширение прав и возможностей потребителей всегда были связаны с обеспечением здоровой, устойчивой окружающей среды, справедливого распределения ресурсов и созданием экономических систем, работающих для людей как потребителей. Однако от потребителей зависит в кратчайший срок переход на экологически чистые товары, иначе население будет окружено загрязнением и токсинами, вызванными производством, использованием и утилизацией неэкологичных товаров. Именно выбор потребителей способен повлиять на повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг.
На заседании управлением Роспотребнадзора были озвучены результаты деятельности по защите прав потребителей. В том числе результаты участия в судебной защите потребителей. Вместе с тем, проведён широкий спектр мероприятий по просвещению, информированию и консультированию населения республики по вопросам защиты их потребительских прав.
С 13 по 24 марта в республике прошла «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, в рамках которой проконсультирован 481 гражданин, принято 62 письменных заявления.
Консультационным центром для потребителей проведён опрос по основам законодательства, касающихся защиты прав потребителей. В анкетировании приняло участие 338 респондентов, тема признана актуальной и своевременной.
Кроме того, на заседании совета также рассмотрен вопрос использования официальных сайтов органов местного самоуправления для информирования населения республики по вопросам защиты прав потребителей.
По итогам заседания сформированы поручения и определены задачи на 2023 год. Взаимодействие по повышению информированности населения республики в вопросах защиты прав потребителей будет продолжено.
Жители Бурятии получили ответы на вопросы по защите прав потребителей
Общество, Фото:
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