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Скульптура буддийского ламы в музее Петербурга оказалась портретом первого настоятеля Цугольского дацана

Скульптура буддийского ламы в музее Петербурга оказалась портретом первого настоятеля Цугольского дацана
Общество,  Фото:Фото: пресс-служба ГМИР

Учёные выяснили это в ходе настоящего расследования

Скульптура, первоначально обозначенная в документах как «Мчог-дул Ринпоче», оказалась портретным изображением Лубсана Лхундуба Дандарова (1781–1859 гг.). Это первый настоятель Цугольского дацана – старейшего буддийского монастыря в Забайкальском крае. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного хранителем фонда «Религии Востока» Марией Кормановской. В ходе него были изучены учетные записи, старые фотографии, архивные материалы, сообщает пресс-служба Музея истории религии в Санкт-Петербурге.

В фонде «Фототека» Государственного музея истории религии (ГМИР) хранится небольшая довоенная фотография. На ней запечатлена группа смеющихся школьниц перед крупной скульптурой загадочно улыбающегося ламы. По предположению сотрудников, снимок был сделан не в Ленинграде, а в Москве, на экспозиции Центрального антирелигиозного музея (ЦАМ, существовал в 1929–1946 гг.; после закрытия все коллекции поступили в Музей истории религии). Визуальное сравнение фотографии со скульптурой из фонда «Религии Востока» ГМИР показало, что в кадр с пионерками попала скульптура ламы. Она значится в учетной документации как изображение Мчог-дул Ринпоче (ринпоче – титул для обозначения высших лам и перерожденцев в тибетском буддизме), а на пьедестале скульптуры имеется маркировка, указывающая на передачу из ЦАМ. Тем самым исходное предположение, что фотоснимок был сделан на экспозиции московского музея, получило своё подтверждение.

В 2022 году в ходе работы над выставкой «Мудрость Востока: учители, ученики, книги» перед её авторами встала новая задача - уточнить название скульптуры. В ходе консультаций установлено, что имя «Мчог-дул» при постановке на учет в ГМИР было присвоено ошибочно, так как в источниках оно встречается.

Благодаря недавно опубликованным материалам из Научно-исторического архива музея, посвященных научному сотруднику и собирателю буддийской коллекции ЦАМ Николаю Пупышеву, выяснилось, что он привёз скульптуру из экспедиции в Бурятию в1936 г. В архиве обнаружена стенограмма 1938 г. лекции Пупышева на экспозиции «Буддизм и ламаизм» ЦАМ, в которой она называлась скульптурой настоятеля Цугольского дацана Дандарова. Под тем же названием эта статуя значилась в датированной концом 1930-х гг. разработке маршрута экскурсии для учеников 5-х классов по экспозиции «Буддизм – ламаизм» ЦАМ и в списке предметов, привезенных Пупышевым в музей из Бурятии.

Теперь учёным оставалось только понять, почему в ходе переезда из Москвы в Ленинград скульптура вдруг изменила своё название.

По-видимому, это было связано с условиями, в которых происходил переезд коллекции. В 1946 г. московский музей (с 1942 г. назывался Центральный музей истории религии и атеизма) сперва лишился своего здания, которое было передано студии Союзмультфильм, а потом и вовсе упразднен. Упаковка предметов, общее количество которых исчислялось десятками тысяч, осуществлялась в авральном режиме, без соблюдения требований к документальной фиксации процесса в виде описей и актов передачи.

Не удивительно, что при постановке предметов на учет в ленинградском музее возникло много неточностей и даже ошибок. В начале 1950-х гг. в ходе поэтапной распаковки в Музее истории религии скульптура была записана просто как «Статуя ламы». Через несколько лет на постоянной экспозиции открывшегося в 1957 г. раздела «Религии Китая» была представлена под ошибочным названием «Мчог-дул Ринпоче». После переезда Музея истории религии из Казанского собора на Почтамтскую, 14, скульптура ламы более 20 лет хранилась в фонде и не экспонировалась.

Результаты исследования, в ходе которого была проведена атрибуция скульптуры и установлена история её поступления в музей, представили 30 марта на пресс-показе в ГМИР.  В следующий раз скульптуру Лубсана Дандарова можно будет увидеть на выставке ГМИР, посвященной буддизму в Бурятии.

Цугольский дацан - старейший в Забайкальском крае буддийский монастырь, основан в 1801 году. Расположен в селе Цугол Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.

буддизм музеи

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