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Ольга Жигмитова выступила на открытии года Сергея Рахманинова

Ольга Жигмитова выступила на открытии года Сергея Рахманинова
Общество,  Фото:с сайта министерства культуры РБ
Мероприятие прошло на сцене Тамбовского академического драматического театра

Народная артистка Республики Бурятия, лауреат государственной премии, солистка оперной труппы Бурятского академического театра оперы и балета, директор культурного центра «Благость» и руководитель офиса Insight people в Улан-Удэ Ольга Жигмитова выступила на открытии года Сергея Рахманинова, который состоялся на сцене Тамбовского академического драматического театра. Ольга исполнила знаменитые романсы великого композитора, «Весенние воды», «Сирень», «Здесь хорошо» и «Я жду тебя».

Концертмейстер, заведующий кафедрой специального фортепиано Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова», профессор — Галушка Вадим Николаевич.

- Эта поездка для меня очень волнительна, не только из за юбилейной даты гения, но именно тем, что его музыка жива и вечна, она не имеет эпохи и старины, она здесь, сегодня и сейчас, она внедряется в тебя потоком божественной энергии, которая способна остановить время и предать душе самые тонкие чувства. Слёзы и благодарность, этим всё сказано, - призналась Ольга.

На концерте присутствовал глава Тамбовской области Максим Егоров, министры и главы всех 27 районов.

Ольге удалось познакомиться с руководителем студии Insight people в Тамбове Андреем Арушаняном, это привнесло немало творческих процессов и последующих идейных поворотов. Работы много, поэтому в планах максимально собраться и выдавать творческое, креативное, ведь для этого всё есть.

Не обошлось без посещения элитной шоколадной фабрики MaRussia и встречей с её главным вдохновителем, директором Марией Майской. Ещё летом прошлого года, её фабрика шоколада выпустила изумительный шоколад, где необычной составляющей является наше бурятское растение - целебная трава Сагаан Дали.

- Откровенно скажу, это необычайно вкусно и дегустировать его было очень волнительно, ведь создан он в честь меня, - делится Ольга.

К юбилейной дате Сергея Рахманинова фабрика выпустила специально шоколадную линию - это пластинка Рахманинова под символичным названием «Музыка в шоколаде» и клавиатура Рахманинова с подписью Главы Тамбовской области.

Культурный центр «Благость» и Insight People в партнёрстве с министерством культуры Бурятии, театром оперы и балета и художественным музеем имени Сампилова планируют посвятить мероприятие к юбилейной дате великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, дата проведения мероприятия будет установлена в ближайшее время, сообщили в министерстве культуры Бурятии. 


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Ольга Жигмитова оперное искусство

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