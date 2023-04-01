01 апреля

31 марта

Популярное

Зампрокурора Бурятии побывали в социально-реабилитационном центре

Зампрокурора Бурятии побывали в социально-реабилитационном центре
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Детям вручили подарочки

Заместители прокурора республики Алексей Шевченко и Дмитрий Хобраков совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии Натальей Ганькиной посетили Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Учреждение обеспечивает временное проживание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает им социальную, психологическую и иную помощь, организует их медицинское обслуживание и обучение, реализует иные полномочия в целях профилактики безнадзорности и беспризорности, а также социальной реабилитации детей.



В ходе визита работники прокуратуры и уполномоченный по правам ребёнка встретились с трудовым коллективом, обсудили тему патриотического воспитания, вопросы, требующие внимания надзорного органа, познакомились с воспитанниками центра. С ребятами поговорили об их увлечениях, учёбе, рассказали о выборе профессии.

Детям вручили подарки, а они порадовали гостей творческими номерами, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 
прокуратура дети уполномоченный по правам ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стартовал межрегиональный конкурс рисунков бурятских ножей
Стартовал межрегиональный конкурс рисунков бурятских ножей
Общество, 01.04.2023
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»
Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»
Общество, 01.04.2023
Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики
В Бурятии разгулялась непогода
В Бурятии разгулялась непогода
Общество, 01.04.2023
Порывы ветра достигнут 20 м/с
В Бурятии назвали победителей в зимней подкормке птиц
В Бурятии назвали победителей в зимней подкормке птиц
Общество, 31.03.2023
Участники конкурса накормили даже мышей
В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
Общество, 31.03.2023
Выставка работ состоится 15 апреля
Иркутянам рассказали о землетрясениях в городе
Иркутянам рассказали о землетрясениях в городе
Общество, 31.03.2023
Им посоветовали избегать последствий ожидаемых землетрясений
Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее
Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее
Общество, 31.03.2023
Юбилей отпраздновала семья из окружного центра
Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»
Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»
Общество, 31.03.2023
Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника
«Мы же не миллионеры»: В селе Бурятии жильцы дома жалуются на жуткую сырость
«Мы же не миллионеры»: В селе Бурятии жильцы дома жалуются на жуткую сырость
Общество, 31.03.2023
Людям приходится своими силами откачивать воду из подвалов и подъездов
В Бурятии изменятся правила предоставления субсидий на коммуналку
В Бурятии изменятся правила предоставления субсидий на коммуналку
Общество, 31.03.2023
Нововведение начнёт действовать уже с 1 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^