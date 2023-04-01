Детям вручили подарочки
Заместители прокурора республики Алексей Шевченко и Дмитрий Хобраков совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии Натальей Ганькиной посетили Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Учреждение обеспечивает временное проживание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает им социальную, психологическую и иную помощь, организует их медицинское обслуживание и обучение, реализует иные полномочия в целях профилактики безнадзорности и беспризорности, а также социальной реабилитации детей.
В ходе визита работники прокуратуры и уполномоченный по правам ребёнка встретились с трудовым коллективом, обсудили тему патриотического воспитания, вопросы, требующие внимания надзорного органа, познакомились с воспитанниками центра. С ребятами поговорили об их увлечениях, учёбе, рассказали о выборе профессии.
Детям вручили подарки, а они порадовали гостей творческими номерами, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Зампрокурора Бурятии побывали в социально-реабилитационном центре
Общество, Фото:
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