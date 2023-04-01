В Бурятии определили победителя соревнований «Человеческий фактор»

В Главном управлении МЧС России по Бурятии прошёл отборочный этап студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор». В этом году участие приняли восемь команд – студенты средних и высших учебных заведений республики, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечает старший инспектор-психолог регионального ГУ МЧС Ольга Файвушева, участие в этом мероприятии подталкивает молодёжь к систематическому углублению знаний и навыков, которые позволяют оказывать им психологическую поддержку и первую помощь людям, оказавшимся в какой-либо сложной ситуации.
В ходе соревнований участникам необходимо было выполнить тестовые задания за 60 минут. При этом оценивалось не только количество верных ответов, но и скорость выполнения задания всеми членами команды. За ходом тестирования наблюдали члены комиссии.
Призовые места распределились следующим образом:
- 1 место команда «ТакТик» технологический колледж ВСГУТУ;
- 2 место команда «ТакТик2» технологический колледж ВСГУТУ;
- 3 место команда «Львы Выготского» БГУ имени Доржи Банзарова.
Награждение победителей и участников отборочного этапа провёл заместитель начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин:
- Благодарю вас за добросовестную подготовку и активную жизненную позицию. Команде-победителю желаю удачи и достойно представить Бурятию на следующем этапе соревнований!
Региональный этап студенческой лиги состоится в Хабаровске 26-27 апреля.