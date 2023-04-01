В Бурятии определили победителя соревнований «Человеческий фактор»





В Главном управлении МЧС России по Бурятии прошёл отборочный этап студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор». В этом году участие приняли восемь команд – студенты средних и высших учебных заведений республики, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечает старший инспектор-психолог регионального ГУ МЧС Ольга Файвушева, участие в этом мероприятии подталкивает молодёжь к систематическому углублению знаний и навыков, которые позволяют оказывать им психологическую поддержку и первую помощь людям, оказавшимся в какой-либо сложной ситуации.В ходе соревнований участникам необходимо было выполнить тестовые задания за 60 минут. При этом оценивалось не только количество верных ответов, но и скорость выполнения задания всеми членами команды. За ходом тестирования наблюдали члены комиссии.Призовые места распределились следующим образом:- 1 место команда «ТакТик» технологический колледж ВСГУТУ;- 2 место команда «ТакТик2» технологический колледж ВСГУТУ;- 3 место команда «Львы Выготского» БГУ имени Доржи Банзарова.Награждение победителей и участников отборочного этапа провёл заместитель начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин:- Благодарю вас за добросовестную подготовку и активную жизненную позицию. Команде-победителю желаю удачи и достойно представить Бурятию на следующем этапе соревнований!Региональный этап студенческой лиги состоится в Хабаровске 26-27 апреля.