В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за опасности пожаров



Вечером 31 марта исполняющий обязанности руководителя администрации города Читы Андрей Гренишин подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации.

«На территории города Читы введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением противопожарной обстановки, вызванной усилением ветра до 18-22 метров в секунду», - сообщила мэрия города.

В Забайкалье 1 и 2 апреля прогнозировали ухудшение погоды и сильный ветер 1 и 2 апреля. Но начало стихии зафиксировали вечером 31 марта. Из-за сильного ветра в городе уже произошли три серьёзных пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 1 апреля тоже разгулялась непогода.