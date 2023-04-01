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В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации

В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации
Общество,  Фото:из архива

Из-за опасности пожаров

Вечером 31 марта исполняющий обязанности руководителя администрации города Читы Андрей Гренишин подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации.

«На территории города Читы введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением противопожарной обстановки, вызванной усилением ветра до 18-22 метров в секунду», - сообщила мэрия города.

В Забайкалье 1 и 2 апреля прогнозировали ухудшение погоды и сильный ветер 1 и 2 апреля. Но начало стихии зафиксировали вечером 31 марта. Из-за сильного ветра в городе уже произошли три серьёзных пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 1 апреля тоже разгулялась непогода.

Чита МЧС пожары

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