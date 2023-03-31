«Мы же не миллионеры»: В селе Бурятии жильцы дома жалуются на жуткую сырость

Людям приходится своими силами откачивать воду из подвалов и подъездов



Жильцы дома № 18 на улице Молодёжная в прибайкальском селе Мостовка посетовали в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7» на проблему, которая, по их словам, повторяется из года в год. Весной после таяния снега вода заходит в подъезды и топит подвалы.



- От этого в квартирах сырость. Не знаем, куда обратиться за помощью, – рассказали сельчане.



Люди раньше откачивали воду своими силами, но, по собственному признанию, уже не справляются – мол, «мы же не миллионеры». А сельская администрация им не помогает



Два года назад в населённом пункте побывал депутат, который поручил главе поселения составить смету, чтобы выкопать водосточные ямы. Предполагалось, что талая вода будет уходить туда.



- Но вскоре (прежняя) глава СП ушла и всё накрылось. Неужели жители сами должны все делать? Тогда напрашивается вопрос – зачем нам местные власти? – поинтересовались прибайкальцы.



Глава Мостовского поселения Татьяна Жилина заявила: поскольку зима выдалась снежной, с такой проблемной столкнулись многие местные жители – у них «затоплены подполья и ограды».



- Статьи расходов для оказания материальной помощи в поселении нет, но администрация помогает чем может, – цитирует Жилину «Прибайкалье-инфо.24/7». – Была представлена помпа для откачивания воды из подвала. Из ремонта вышла наша вакуумная машин, которая и производила откачку.



При этом оплатить топливо пришлось сельчанам. Администрация СП представит ещё 20 литров топлива, так что эта работа продолжится.



- Поскольку управляющей компании нет (конкурс объявляется периодически), ремонтом, облагораживанием и обустройством придомовой территории занимаются сами собственники жилых помещений, – добавила Татьяна Жилина.

