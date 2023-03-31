На Байкале стартует «птичий» проект

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ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приглашает принять участие в творческом арт-проекте «Крылья над Байкалом». Он стартует с 1 апреля. Принять участие могут все желающие: возраст, пол, страна не имеют значения.- Изобразите любую птицу – карандашами, красками, гуашью – и пришлите её нам по почте (требования к рисунку: https://baikal-1.ru/krylya-nad-bajkalom-2/). Работа отправится на фотосессию в самые живописные точки на берегах озера Байкал, - сообщают организаторы.Каждый снимок дизайнеры превратят в эксклюзивную открытку и отправят её автору в электронном виде. Лучшие работы будут отмечены именными сертификатами и отпечатанными в типографии открытками, их обещают отправить почтой.«Крылья над Байкалом» – ежегодный арт-проект ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и центра дополнительного образования детей «Большелугский Эко-Центр». Реализуется с 2021 года. Возник на фоне ограничений в условиях пандемии, когда десятки тысяч людей не смогли побывать на озере Байкал. Сотни авторов «отправились» к местам несостоявшегося отдыха заочно, «на крыльях» своих нарисованных птиц.