В Бурятии 50 школьников Джиды вступили в ряды юнармейцев

Общество, Фото: администрация Джидинского района

Они дали торжественную клятву



Накануне учащиеся Петропавловской и Джидинской школ в Бурятии торжественно вступили в ряды всероссийского движения «Юнармия».



Церемония состоялась Петропавловской школе № 1.



- Сегодня уже 50 учащихся двух общеобразовательных организаций вступили в ряды юнармии, получили удостоверения и значки от рук региональных представителей. Также вступить в ряды юнармии готовы следующие школы района - Булыкская, Оёрская, Дырестуйская и Белоозерская школы, - сообщила и.о. начальника управления образования Джидинского района Ольга Прушенова.



Юнармейцы произнесли торжественную клятву. Затем для них провели урок мужества.



На сегодняшний день в Джидинском районе более 100 юнармейцев. Юнармейцы в свободное от учёбы время занимаются волонтёрской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, учатся оказанию первой помощи.



Региональное отделение юнармии Бурятии на сегодняшний день объединяет более девяти тысяч юнармейцев в возрасте от 8 до 18 лет. Движение было создано в 2016 году.



