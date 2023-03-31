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В Бурятии 50 школьников Джиды вступили в ряды юнармейцев

В Бурятии 50 школьников Джиды вступили в ряды юнармейцев
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Они дали торжественную клятву

Накануне учащиеся Петропавловской и Джидинской школ в Бурятии торжественно вступили в ряды всероссийского движения «Юнармия».

Церемония состоялась Петропавловской школе № 1.

- Сегодня уже 50 учащихся двух общеобразовательных организаций вступили в ряды юнармии, получили удостоверения и значки от рук региональных представителей. Также вступить в ряды юнармии готовы следующие школы района - Булыкская, Оёрская, Дырестуйская и Белоозерская школы, - сообщила и.о. начальника управления образования Джидинского района Ольга Прушенова.

Юнармейцы произнесли торжественную клятву. Затем для них провели урок мужества.

На сегодняшний день в Джидинском районе более 100 юнармейцев. Юнармейцы в свободное от учёбы время занимаются волонтёрской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, учатся оказанию первой помощи.

Региональное отделение юнармии Бурятии на сегодняшний день объединяет более девяти тысяч юнармейцев в возрасте от 8 до 18 лет. Движение было создано в 2016 году.

школьники юнармия

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