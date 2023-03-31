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В Бурятии закроется ещё один районный ЗАГС

В Бурятии закроется ещё один районный ЗАГС
Общество,  Фото:pixabay.com
Он не будет работать половину апреля

Жителей Тарбагатайского района Бурятии предупредили, что районный сектор ЗАГС изменит график работы в апреле. Он не будет работать с 10-го по 13 число включительно и потом ещё – с 15-го по 26-ое.

14 апреля учреждение откроется на один день, а с 27-го начнёт функционировать в обычном режиме. Тарбагатайцам напомнили: подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места жительства или постоянной регистрации. 

Ранее Прибайкальский ЗАГС закрылся почти на три недели из-за того, что сотрудник ушёл в отпуск.

ЗАГС Тарбагатайский район

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