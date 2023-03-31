Иркутянам рассказали о землетрясениях в городе

Им посоветовали избегать последствий ожидаемых землетрясений



Жителям Иркутска рассказали, возможно ли предсказать землетрясение. Как рождаются землетрясения, их предвестники и реальные прогнозы подземных толчков — об этом шёл разговор на одной из лекций научно-просветительского проекта «Научные субботники». Спикером лекции «Прогноз землетрясений: желаемое и действительное» выступил старший преподаватель кафедры географии, картографии и геосистемных технологий географического факультета Иркутского государственного университета Максим Лопатин.



Как объяснил учёный, если разобраться в природе землетрясения, то основная проблема заключается в том, что наша планета многослойна. Её верхняя оболочка, литосфера, кристаллическая и хрупкая, а располагается она на вязкой и пластичной, а также, по некоторым данным, подвижной части верхней мантии. В литосфере возникают различные напряжения, на неё оказывают воздействие нижележащие оболочки. Именно на границах литосферных плит обычно и происходят землетрясения, хотя есть и исключения.



Максим Лопатин объяснил, возможно ли прогнозировать это стихийное бедствие. В начале он отметил группы основных предвестников землетрясения. Геофизические – например, график повторяемости землетрясений, характер распространения сейсмических волн, скорость которых может меняться в преддверии подземных толчков. Геохимические — вариации отдельных элементов и химических соединений в подпочвенном и атмосферном воздухе, а также природных вод (артезианские и грунтовые, реже поверхностные). Поведенческие (биологические) — самая спорная группа, так как по ряду исследований животные всё же не имеют органов, которые могут предчувствовать подземные толчки. Чаще всего животные реагируют уже в самом начале землетрясения, реагируя на низкочастотные колебания первичных волн.



Также специалист рассмотрел реальные случаи прогноза землетрясения.

- Самый известный пример удачной эвакуации произошёл в 1975 году в китайской провинции Хайчэн. Тогда могло погибнуть около 150 тысяч человек, но, благодаря организованной властями эвакуации, число жертв сократилось в разы — погибло около 2 тысяч. Основными предвестниками стали: сейсмический — форшоковая активность; и поведенческий — в частности змеи стали покидать свои норы в зимнее время. В преддверии этой эвакуации было несколько провальных. А горожане признавались, что если бы текущее землетрясение не произошло к утру, то они бы снова вернулись домой. Этот пример вполне можно списать на удачу, - рассказал Максим Лопатин. - Безусловно, были и есть ошибочные прогнозы о надвигающихся землетрясениях. Так, в октябре 1976 года был сделан ряд ошибочных прогнозов, что нарушило нормальный ритм жизни людей в китайской провинции Шэньси. Осенью того же года примерно половина всего Китая несколько ночей провела в убежищах. Экономические потери были внушительны.



По словам учёного, второй случай был трагичным. В Италии в городе Л’Акуила Джампаоло Джулиани, лаборант, инженер и сейсмолог-любитель, высказал предположение о мощном землетрясении. Опубликованное в газете заявление быстро распространилось, однако, так же быстро в пух и прах было разнесено научным сообществом. Джулиани подвергся преследованиям за создание панических настроений в обществе. Сам же свой довод он объяснял тем, что в подпочвенном воздухе резко изменилось содержание радона. Правда интересно и то, что свои данные он так и не опубликовал в рецензируемых научных изданиях. Однако 6 апреля 2009 года землетрясение всё-таки произошло, в результате которого погибло 308 человек, около 40 тысяч остались без крова.



В итоге данные Джампаоло Джулиани подвергли обоснованной критике, а шестерых учёных, выступавших против его прогноза, обвинили в непредумышленном убийстве 29 человек, которые вернулись в свои дома, послушавшись их. К счастью, в 2014 году апелляционный суд оправдал учёных. Однако Бернардо де Бернардинису, вице-президенту технического отдела, оставил обвинительный приговор в силе, сократив срок заключения с шести до двух лет тюрьмы.



На лекции из зала прозвучал вопрос, волнующих многих горожан: «Почему в Иркутске так часто стали происходить землетрясения? Возможно ли, что частые маленькие толчки уберегут нас от мощного землетрясения?».



- Согласно закону Гутенберга-Рихтера, максимальное число событий характерно для землетрясений малой магнитуды (3 и меньше), сильные же происходят достаточно редко. И это хорошие новости. Поэтому слабые землетрясения абсолютно нормальны, но все же нельзя утверждать, что события с большей магнитудой не будет. Нет научного основания для этого, - ответил Максим Лопатин.



Как сообщает управление информационной политики ИГУ, сегодня всё же невозможно точно спрогнозировать место, время и силу грядущего землетрясения. В этом случае лучше постараться избегать последствий ожидаемых землетрясений, выбирать для проживания асейсмичные территории и развивать сейсмостойкое строительство. Хороший пример — динамический гаситель вибраций, встраиваемый в здание.



- Неважно, когда землетрясение произойдёт, где произойдёт, какая сила у него будет. Самое важное — быть к нему готовым, — резюмировал свою лекцию учёный.

