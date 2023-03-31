На земле в Улан-Удэ появилась дюжина новых светофоров

Уникальные стоп-линии для пешеходов сделали студенты ВСГУТУ







Вместе с ними, а также заведующей кафедрой информационных технологий и прикладной механики ВСГУТУ Любовью Бохоевой и директором МБУ «Горсвет» Алексеем Тулоновым ход работ недавно проинспектировал председатель комитета городского хозяйства (КГХ) Сергей Гашев.



- Мы заменили на центральных улицах 12 неисправных светофоров. У них есть ряд преимуществ. Для ремонта не требуется демонтаж. В светофоре есть отдельный изолированный вход, который позволяет сделать всё без вскрышных работ, – пояснил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов МБУ «Горсвет» Чингиз Александров.



Сами устройства могут выдержать перепад температур от -40 до +60 градусов. Все они прошли проверку.











Первые испытания на ударную стойкость светофоров провели с помощью «цифрового двойника» в виртуальной среде. А зимой, во время воцарившихся в республике морозов, студенты проверили их и на прочность. Всё прошло успешно.

Устройство встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и дублирует сигнал основного светофора, показывая, что пора переходить дорогу или, наоборот, нужно остановиться.

Как сообщал «Байкал-Daily» , это изобретение стало первым пилотным проектом преподавателей и учащихся ВСГУТУ. Изделие-подсветка «лежачий светофор» призвано повысить безопасность людей на «зебрах». Оно состоит из светофорного излучающего модуля, герметично закреплённого в металлическом корпусе. При изготовлении использовался прозрачный полимерный композиционный материал.Первые испытания на ударную стойкость светофоров провели с помощью «цифрового двойника» в виртуальной среде. А зимой, во время воцарившихся в республике морозов, студенты проверили их и на прочность. Всё прошло успешно.Устройство встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и дублирует сигнал основного светофора, показывая, что пора переходить дорогу или, наоборот, нужно остановиться.





48 грунтовых светофоров местного производства установят на перекрёстках в Улан-Удэ. Первая партия из 12 штук поступила в «Горсвет» в январе. К монтажу пообещали приступить, как только за окном установится плюсовая температура.







В столице Бурятии с наступлением тепла приступили к установке так называемых грунтовых (или наземных) светофоров. Этим занимаются сотрудники МБУ «Горсвет». Старые устройства они заменяют новыми, которые изготовили студенты Восточно-Сибирского государственного технологического университета (ВСГУТУ).