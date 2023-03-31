Мероприятие состоится 22 июня
Монгольский баскетболист Шаравжамцын «Майк» Энхийн-Од решил покинуть студенческую команду «Dayton Flyers» из Огайо после одного сезона и выставить свою кандидатуру на драфт национальной баскетбольной ассоциации.
Следуя примеру баскетболистов колледжей, Майк, который сыграл всего один сезон в NCAA, подписал контракт со Скоттом Николсом из Rize Management и сосредоточился на карьере в профессиональной сфере.
- Драфт НБА – это ежегодная процедура выбора тридцатью клубами национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, которые хотят вступить в лигу. Обычно эти игроки – выпускники американских колледжей, однако в последние годы увеличилось число игроков, попадающих в НБА из других стран или только что окончивших школу, - сообщает монгольское новостное агентство «Монцамэ».
Монгольский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА
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