Монгольский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Мероприятие состоится 22 июня



Монгольский баскетболист Шаравжамцын «Майк» Энхийн-Од решил покинуть студенческую команду «Dayton Flyers» из Огайо после одного сезона и выставить свою кандидатуру на драфт национальной баскетбольной ассоциации.



Следуя примеру баскетболистов колледжей, Майк, который сыграл всего один сезон в NCAA, подписал контракт со Скоттом Николсом из Rize Management и сосредоточился на карьере в профессиональной сфере.



- Драфт НБА – это ежегодная процедура выбора тридцатью клубами национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, которые хотят вступить в лигу. Обычно эти игроки – выпускники американских колледжей, однако в последние годы увеличилось число игроков, попадающих в НБА из других стран или только что окончивших школу, - сообщает монгольское новостное агентство «Монцамэ».

