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Певец Хабиб вновь выступит в Улан-Удэ

Певец Хабиб вновь выступит в Улан-Удэ
Общество, 
В прошлом году его выступление вызвало невиданный аншлаг

Популярный певец Хабиб, исполнитель хита «Ягодка-малинка», вновь выступит в Улан-Удэ. Концерт пройдёт 26 апреля в ДК Железнодорожник (возрастное ограничение 6+). Стоимость билетов начинается от 1800 рублей.

У артиста плотный гастрольный график. Перед тем, как приехать в Бурятию, он даст концерты в соседних Иркутске и Чите. В графике выступлений эти города идут подряд – 24 и 25 апреля.

Программы выступления нет. Вероятно, артист исполнит давно полюбившиеся хиты.

Как сообщал «Байкал-Daily», Хабиб выступал в Улан-Удэ прошлым летом на бесплатном концерте в честь Дня города. Особый ажиотаж его приезд вызвал среди детей и подростков. Одна юная поклонница даже сумела прорваться сквозь охрану на сцену и обнять кумира.

Площадь Советов была настолько переполнена, что местами возникала самая настоящая давка. В душной толпе несколько человек и вовсе потеряли сознание. Многих зрителей концерт разочаровал: качество звука было таким низким, что не оказавшиеся у сцены зрители вообще ничего не слышали.

концерт

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