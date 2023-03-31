Организации Бурятии могут побороться за гранты в сфере народного искусства

Конкурс проводит Минкультуры России
В России объявили о начале конкурсного отбора творческих проектов в сфере народного искусства от некоммерческих организаций, претендующих на получение господдержки (субсидий) в 2023 году.
- Мы знаем, насколько важна поддержка творческих коллективов, которые сохраняют и приумножают традиции для будущих поколений. В заявках участников надеемся увидеть проекты, которые смогут ярко представить праздники, традиции, обычаи всех регионов нашей страны, – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Средства господдержки могут быть направлены на воплощение творческих проектов, таких как фестивали, конкурсы, проведение гастролей, мастер-классы, фольклорные экспедиции. Отбор получателей субсидий будет проводиться в системе «Электронный бюджет».
В конкурсе на господдержку могут принять участие: народные и фольклорные коллективы; учреждения культуры, являющиеся бюджетными и автономными учреждениями субъектов РФ; иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства.
Приём заявок осуществляется с 30 марта по 29 апреля 2023 года. Вся подробная информация о конкурсе находится на сайте Минкультуры РФ.
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