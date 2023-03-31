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Водителей в Иркутской области призвали быть внимательными из-за снега и ветра

Водителей в Иркутской области призвали быть внимательными из-за снега и ветра
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ветер усилился до 26 м/с

Госавтоинспекция Иркутской области призвала водителей быть предельно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погоды. В регионе усилился ветер до 15-20 м/с, с порывами до 21-26 м/с. Также идёт снег.

В связи с этим сотрудники полиции призывают автолюбителей соблюдать дистанцию между транспортными средствами, требования установленного скоростного режима, а также избегать резких маневров.

Инспекторы рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости.

Как сообщал «Байкал-Daily», штормовое предупреждение также передали в Бурятии.

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