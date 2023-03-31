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Студенты вузов Бурятии посоревновались в олимпиаде по менеджменту

Студенты вузов Бурятии посоревновались в олимпиаде по менеджменту
Общество,  Фото:ВСГУТУ
В командном и личном первенствах участвовали студенты ВСГУТУ, БГУ и БГСХА

В Улан-Удэ прошла республиканская студенческая олимпиада по менеджменту. Студенты вузов Бурятии сыграли в деловую игру и показали свои навыки и знания в менеджменте.

- Соревнование прошло на базе компьютерной деловой игры. В ней игроки выступили в роли гендиректора акционерного общества. От каждого игрока требовалось эффективно управлять предприятием в течение всей игры, которая условно охватывает период четыре года. Задача участника - добиться максимального рейтинга к концу игры по объёму чистой прибыли, рентабельности капитала, рыночной цене акции, - сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.

Командный зачёт производился на основе суммарного рейтинга всех участников команды одного вуза. В итоге первое место заняла команда ВСГУТУ, второе – БГУ, а третье – БГСХА.



- В приоритете наших ребят были интересы команды. И это, конечно же, в современных реалиях очень ценно и актуально. Сплочённость, взаимовыручка – безусловно, всё это можно воспитать только коллективно, благодаря кропотливому труду наших преподавателей и стараниям самих студентов. Хочу лично поблагодарить наших ребят за их высокий командный дух, - отметила заведующий кафедрой «Менеджмент, маркетинг и коммерция» ВСГУТУ, доцент Светлана Желаева.

В индивидуальном первенстве первое место занял студент БГУ Денис Архипов, второе - студент ВСГУТУ Артём Зубакин, третье - студентка БГУ Арюна Ширипова.

Команду-победительницу наградили выигрышем в размере пяти тысяч рублей.

За первое место в индивидуальном зачете победителю вручили четыре тысячи рублей, за второе место – три тысячи, за третье – две тысячи.

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