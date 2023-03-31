В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Ожидается очень сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня, 31 марта, днём местами ожидается очень сильный ветер до 25-27 м/с. Синоптики прогнозируют снег, метели. На дорогах гололедица, накаты, заносы. Температура воздуха понизится на 10 и более градусов.



В выходные сохранится холодная и ветреная погода.



В субботу, 1 апреля, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы местами до 15-20 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -12,-17, днём -2,-7, местами -8,-13.



В воскресенье, 2 апреля, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, днём -1,-6, местами -7,-12.



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