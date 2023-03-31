Бойцы Росгвардии вернулись в Бурятию из командировки в ЛНР





























В Бурятию из служебной командировки вернулся сводный отряд бойцов сил специального назначения Росгвардии. Сейчас в Луганской народной республике продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену бойцы.В пункте постоянной дислокации сил специального назначения прибывших росгвардейцев встречали представители правительства Бурятии и аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, командование Управления Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.- Ваш профессионализм, умения и навыки, терпение и дисциплина позволили выполнить поставленные перед вами служебно-боевые задачи на высоком профессиональном уровне, - отметил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.Зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской пожелал сотрудникам ОМОН и СОБР хорошего отдыха и реабилитации.- Приветствуем вас на родной земле, мы встречаем наших боевых друзей, которые выполнили служебно-боевые задачи с честью и достоинством и вернулись сегодня домой. Спасибо вам за ваш ратный труд в ходе проведения специальной военной операции, - обратился он.- Приветствуем вас на родной бурятской земле. Огромное вам спасибо за ваше мужество, за вашу порядочность и честность, за выполненный воинский долг. Сегодня вместе с вами ваши родные и близкие, и вся республика радуется вашему возвращению. Хорошего отдыха и поклон вам, - отметил главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.По доброй традиции сотрудников сил специального назначения, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом-солью и белой пищей. Впервые за долгое время прибывшие бойцы обняли своих родных и близких.- Сотрудники спецподразделений СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» в ходе проведения специальной военной операции выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы. Они проводили поисковые и засадные мероприятия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника. Также проводили разминирование объектов и дорог, принимали участие в сопровождении колон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Впереди у вернувшихся реабилитация, отдых в кругу семьи и близких, а затем возвращение к повседневным служебным обязанностям.