В Бурятии назвали победителей в зимней подкормке птиц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участники конкурса накормили даже мышей



В декабре прошлого года в Бурятии стартовал традиционный интернет-конкурс «Гости у моей кормушки», участники которого взяли под своё шефство кормушки и обеспечивали их гостям регулярное пропитание до самой весны.



- Всё это время птицы оставались под пристальным вниманием всего интернета: самые активные участники делали публикации каждую неделю. Интересно, что кроме наиболее ожидаемых синиц, воробьёв и голубей, кто-то умудрился прикормить стаю куропаток, а кто-то даже замечал у своей кормушки… жующую мышь! – сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Как отметили организаторы, за весь конкурсный период было много интересных наблюдений, фотографий и видео. В этом году в конкурсе участвовали более 330 человек из Бурятии, Удмуртии, Архангельской, Иркутской, Мурманской и Новосибирской областей и г. Санкт-Петербурга.



До финала добрались не все. Победителями всероссийского интернет-конкурса «Гости у моей кормушки» стали:



Номинация «Поможем вместе»

1 место – экологическое объединение «Чистые воды», МБОУ «Новозаганская СОШ», Республика Бурятия, с. Новый Заган, руководитель: Снегирёва Ю.Н.

2 место – кружок «Экокласс», «Харашибирская СОШ», Республика Бурятия, с. Харашибирь, руководитель: Варфоломеева Е.А.

3 место – учащиеся 1-4 классов МОУ «Ульканская СОШ 2», Иркутская область, п. Улькан, руководитель: Кременская Т.В.



Номинация «Гостеприимный хозяин»

1 место – Людмила Мальцева, Архангельская область, г. Онега

2 место – Варвара Маковеева, Республика Бурятия, п. Усть-Баргузин

3 место – Александр Шевченко, Республика Бурятия, г. Северобайкальск

3 место – Виктория Шевченко, Республика Бурятия, г. Северобайкальск



Номинация «Лучшая семейная кормушка»

1 место – Семья Тупицыных, г. Новосибирск



