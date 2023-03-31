В Бурятии назвали победителей в зимней подкормке птиц

Участники конкурса накормили даже мышей
В декабре прошлого года в Бурятии стартовал традиционный интернет-конкурс «Гости у моей кормушки», участники которого взяли под своё шефство кормушки и обеспечивали их гостям регулярное пропитание до самой весны.
- Всё это время птицы оставались под пристальным вниманием всего интернета: самые активные участники делали публикации каждую неделю. Интересно, что кроме наиболее ожидаемых синиц, воробьёв и голубей, кто-то умудрился прикормить стаю куропаток, а кто-то даже замечал у своей кормушки… жующую мышь! – сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Как отметили организаторы, за весь конкурсный период было много интересных наблюдений, фотографий и видео. В этом году в конкурсе участвовали более 330 человек из Бурятии, Удмуртии, Архангельской, Иркутской, Мурманской и Новосибирской областей и г. Санкт-Петербурга.
До финала добрались не все. Победителями всероссийского интернет-конкурса «Гости у моей кормушки» стали:
Номинация «Поможем вместе»
1 место – экологическое объединение «Чистые воды», МБОУ «Новозаганская СОШ», Республика Бурятия, с. Новый Заган, руководитель: Снегирёва Ю.Н.
2 место – кружок «Экокласс», «Харашибирская СОШ», Республика Бурятия, с. Харашибирь, руководитель: Варфоломеева Е.А.
3 место – учащиеся 1-4 классов МОУ «Ульканская СОШ 2», Иркутская область, п. Улькан, руководитель: Кременская Т.В.
Номинация «Гостеприимный хозяин»
1 место – Людмила Мальцева, Архангельская область, г. Онега
2 место – Варвара Маковеева, Республика Бурятия, п. Усть-Баргузин
3 место – Александр Шевченко, Республика Бурятия, г. Северобайкальск
3 место – Виктория Шевченко, Республика Бурятия, г. Северобайкальск
Номинация «Лучшая семейная кормушка»
1 место – Семья Тупицыных, г. Новосибирск
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