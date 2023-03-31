На них делают новую разметку, ремонтируют дорожные знаки, расчищают обочины
В Тарбагатайском районе Бурятии приступили к подготовке к лету дорог местного значения. Дорожникам предстоит восстановить разметку, отремонтировать либо заменить дорожные знаки, расчистить обочины и т.п.
- Спецтехника и работники дорожной службы работают практически без отдыха. В ежедневном режиме они делают всё возможное для приведения дорог и прилегающей инфраструктуры в нормативное состояние. Мы стараемся отрабатывать все текущие вопросы, – заявила руководитель дорожного эксплуатационного управления Тарбагатайского района Наталья Соболева.
Весной и летом работники дорожной службы обновляют разметку, ремонтируют дорожные знаки, расчищают обочины.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Ленина в селе Надеино. В целом же, с начала реализации нацпроекта в районе было отремонтировано более 47 км местных дорог.
- Дорожно-эксплуатационную службу в районе возродили в 2021 году, с тех пор уменьшилось количество жалоб от местных жителей на содержание дорог и мостов, остановочных пунктов и придомовых территорий, - заявил в минтрансе Бурятии.
Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Общество, Фото:
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