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В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь

В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
Общество,  Фото:"Тува 24"
На открытие приглашено более 300 гостей из разных регионов России и Монголии

В Кызыле 28 апреля состоится открытие (0+) крупнейшего в России буддийского монастыря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря культурного фонда им. Кужугета Шойгу Антона Тарханова.

- Торжественное открытие самого крупного в России буддийского монастыря в столице Тувы - Кызыле состоится 28 апреля. Мы ждём представителей из российских буддийских регионов и глав буддийских общин Калмыкии, Бурятии, Алтая, Хакасии, также ожидаем представителей Монголии, - сказал Антон Тарханов.

Буддийский монастырь в Кызыле станет самым крупным в стране. Его высота - больше 56 метров (размер 12-этажного дома). По архитектурному облику монастырь немного похож на дворец Его Святейшества Далай-ламы XIV в Лхасе (Тибет).

- Строят буддийский храмовый комплекс в Кызыле при поддержке и непосредственном участии нашего знаменитого земляка Сергея Кужугетовича Шойгу и его дочери Ксении Шойгу, - сообщается на сайт культурного фонда имени Кужугета Шойгу.

В Туве буддизм исповедуют 62 % населения. 
буддизм дацан

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