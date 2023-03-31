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В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Митинг в память о нём прошёл у памятника «Чёрный тюльпан»

Вечером 30 марта в Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый памяти погибшего в спецоперации сержанта Артёма Дамбаева – уроженца Забайкалья, служившего в Бурятии. Мероприятие приурочили к годовщине гибели военнослужащего.

Жизнь сержанта, заместителя командира боевой машины военного оборвалась 30 марта 2022 года, когда он со своим боевым товарищем Балданом Цыдыповым спас более 150 сослуживцев. Артёму было всего 25 лет. Он героически погиб в горящей БМП, прикрывая безопасный отход колонны. Идя на этот поступок, Артём понимал, что шансов выжить у него нет.

Почтить память погибшего военнослужащего собрались десятки человек. перед собравшимися выступили представители Буддийской Сангхи, «Боевого братства», и, конечно же, родные и близкие Артёма. Говорить было тяжело, люди не смогли сдержать слёз. Собравшиеся также возложили красные гвоздики к памятнику и зажгли свечи.

Памятные мероприятия прошли в этот день также на малой родине Артёма - в селе Зугмара Забайкальского края. В школе, где он учился, состоялся Урок мужества. Вечером параллельно митингу в Улан-Удэ провели митинг у памятника войнам Великой Отечественной войны в Зугмаре.

Как сообщал «Байкал-Daily», родные Артёма выступали с инициативой присвоения ему Героя России. Золотую звезду Героя ранее уже получил Балдан Цыдыпов, который чудом выжил и сейчас восстанавливается. Но год, когда общественность требовала присвоения звания Героя Цыдыпову, мама и другие родственники Артёма были заняты поисками его тела и ни о каком ходатайстве речи тогда не шло.

Недавно близкие организовали сбор подписей в поддержку этой инициативы. Точкой сбора стал продуктовый магазин в центре Улан-Удэ. Впрочем, на сегодня объявление о сборе подписей с фасада здания магазина снято. 

Ранее Артёма Дамбаева посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал Владимир Путин 6 апреля 2022 года. 
смерть

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