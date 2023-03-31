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На федеральной трассе из Улан-Удэ в Иркутск образовалась пробка

На федеральной трассе из Улан-Удэ в Иркутск образовалась пробка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Там ремонтируют три километра дороги

На трассе Р-258 «Байкал» проводится капитальный ремонт, сообщает управление дорог «Южный Байкал». Поэтому там ввели ограничение на движение по одной полосе. Временную объездную дорогу построить нельзя, так как не позволяют ограничения по охране озера Байкал.

В соцсетях призывают автомобилистов закладывать на дорогу из Улан-Удэ до Иркутска лишние два-три часа: «После кафе «Мамай» ремонтируют дорогу. Из-за этого огромные пробки».

В диспетчерской «Южного Байкала» сообщили, что пропуск машин в районе села Выдрино осложняется и авариями из-за плохих погодных условий:

- На выходные тоже неблагоприятный прогноз, - отметил дежурный.

Ремонт трёх километров федеральной трасы будет продолжен.

Телефон диспетчерской службы управления дорог «Южный Байкал»: 8 (301-2) 22-07-24.

дороги

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