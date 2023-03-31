За три года число недовольных температурой в квартирах сократилось в несколько раз
Жители столицы Бурятии стали реже жаловаться на проблемы с отоплением. Как сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ), в 2019 году в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 16 443 связанных с этим обращения, в 2020-ом – 14370, в 2021-ом – 13699, а в 2022 – 7088. Их число за три года сократилось почти в два с половиной раза.
- А обращений по теплу, поставленных на контроль – это когда жалоба остается у нас на контроле больше суток – в 2019 году было 357, в 2020 – 295, в 2021 – 172 и в 2022 году – 136. То есть снижение – почти в три раза, – отметил председатель КГХ Сергей Гашев.
Сегодня на всех муниципальных и ведомственных, а также котельных в военных городках Улан-Удэ сформированы необходимые запасы топлива на 39 суток. С начала отопительного периода в городе зафиксировали 266 технологических нарушений, а за аналогичный период 2022-го их было 521.
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
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