31 марта

30 марта

Популярное

Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи

Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За три года число недовольных температурой в квартирах сократилось в несколько раз

Жители столицы Бурятии стали реже жаловаться на проблемы с отоплением. Как сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ), в 2019 году в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 16 443 связанных с этим обращения, в 2020-ом – 14370, в 2021-ом – 13699, а в 2022 – 7088. Их число за три года сократилось почти в два с половиной раза.

- А обращений по теплу, поставленных на контроль – это когда жалоба остается у нас на контроле больше суток – в 2019 году было 357, в 2020 – 295, в 2021 – 172 и в 2022 году – 136. То есть снижение – почти в три раза, – отметил председатель КГХ Сергей Гашев.

Сегодня на всех муниципальных и ведомственных, а также котельных в военных городках Улан-Удэ сформированы необходимые запасы топлива на 39 суток. С начала отопительного периода в городе зафиксировали 266 технологических нарушений, а за аналогичный период 2022-го их было 521.
отопление отопительный сезон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Общество, 31.03.2023
На них делают новую разметку, ремонтируют дорожные знаки, расчищают обочины
В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
Общество, 31.03.2023
На открытие приглашено более 300 гостей из разных регионов России и Монголии
В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева
В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева
Общество, 31.03.2023
Митинг в память о нём прошёл у памятника «Чёрный тюльпан»
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Общество, 31.03.2023
За три года число недовольных температурой в квартирах сократилось в несколько раз
Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи
Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи
Общество, 31.03.2023
Росгвардейцы изучили основы оказания первой доврачебной помощи
В Гусиноозёрске отметят армянский праздник
В Гусиноозёрске отметят армянский праздник
Общество, 31.03.2023
Жителям Селенгинского района покажут традиционные обрядовые забавы
В Бурятии проведут региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Бурятии проведут региональный чемпионат «Абилимпикс»
Общество, 31.03.2023
В нём примут участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями
В Минприроды рассказали, кто испортил воздух в Улан-Удэ
В Минприроды рассказали, кто испортил воздух в Улан-Удэ
Общество, 31.03.2023
В его загрязнении оказались виноваты жители частного сектора
В селе в Бурятии люди тонут в огромных лужах
В селе в Бурятии люди тонут в огромных лужах
Общество, 31.03.2023
Они не могут подобраться к своим домам и вынуждены лезть в окна
Одну из главных ролей в бурятском фильме-сказке сыграет четверокурсник
Одну из главных ролей в бурятском фильме-сказке сыграет четверокурсник
Общество, 31.03.2023
Двадцатилетний студент колледжа Чайковского снимется в «Коралловых бусах»
В Бурятии местами метели
В Бурятии местами метели
Общество, 31.03.2023
В регионе резко похолодало 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^