Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи













В управлении вневедомственной охраны в течение нескольких дней проходил цикл практических занятий «Оказание первой помощи». Обучение росгвардейцев проводил руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбон Санжиев.В ходе занятий росгвардейцы изучили основы оказания первой доврачебной помощи – 8 критических для жизни человека состояний и 11 необходимых мероприятий в виде алгоритма.На практике сотрудники и работники вневедомственной охраны потренировались в применении кровоостанавливающих средств и методик – использовании жгутов, турникетов, гемостатических бинтов и губок, перевязок на голове и шее.Для проведения сердечно-лёгочной реанимации Солбон Санжиев использовал полуростовой манекен взрослого человека и полноростовой манекен ребёнка. Полностью воспроизводя ситуацию, когда человек находится без сознания, начиная от звонка в «скорую помощь», росгвардейцы проводили компрессию сердца и искусственное дыхание «пострадавшим», отрабатывали действия при закупорке верхних дыхательных путей, в том числе используя «метод Геймлиха».- Сотрудники Росгвардии непосредственно находятся там, где могут быть пострадавшие, - при ранениях, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому навыки оказания первой помощи – это необходимость для сотрудников. Даже те люди, что уже прошли подобные занятия, должны периодически освежать и восстанавливать свои знания в этой области, - отметил Солбон Санжиев.В конце курса занятий руководителю БРО Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбону Санжиеву вручили благодарственное письмо за организацию обучения личного состава приёмам оказания первой помощи пострадавшим. Занятия с инструктором будут продолжаться и дальше для максимального охвата сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.