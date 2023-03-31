Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи

В управлении вневедомственной охраны в течение нескольких дней проходил цикл практических занятий «Оказание первой помощи». Обучение росгвардейцев проводил руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбон Санжиев.
В ходе занятий росгвардейцы изучили основы оказания первой доврачебной помощи – 8 критических для жизни человека состояний и 11 необходимых мероприятий в виде алгоритма.
На практике сотрудники и работники вневедомственной охраны потренировались в применении кровоостанавливающих средств и методик – использовании жгутов, турникетов, гемостатических бинтов и губок, перевязок на голове и шее.
Для проведения сердечно-лёгочной реанимации Солбон Санжиев использовал полуростовой манекен взрослого человека и полноростовой манекен ребёнка. Полностью воспроизводя ситуацию, когда человек находится без сознания, начиная от звонка в «скорую помощь», росгвардейцы проводили компрессию сердца и искусственное дыхание «пострадавшим», отрабатывали действия при закупорке верхних дыхательных путей, в том числе используя «метод Геймлиха».
- Сотрудники Росгвардии непосредственно находятся там, где могут быть пострадавшие, - при ранениях, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому навыки оказания первой помощи – это необходимость для сотрудников. Даже те люди, что уже прошли подобные занятия, должны периодически освежать и восстанавливать свои знания в этой области, - отметил Солбон Санжиев.
В конце курса занятий руководителю БРО Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбону Санжиеву вручили благодарственное письмо за организацию обучения личного состава приёмам оказания первой помощи пострадавшим. Занятия с инструктором будут продолжаться и дальше для максимального охвата сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.