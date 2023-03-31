Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника



Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Бурятии, в рамках «Единого дня РЭБ», провели тактико-специальные учения с применением современных комплексов РЭБ.



Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.



По прибытию в заданный район военнослужащие развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21с», способный подавить сотовую связь, GPS навигацию, радиосвязь авиации условного противника на высоких частотах и эффективно выводить из строя беспилотные летательные аппараты.



- Автоматизированная станция помех УКВ диапазона комплекса «Борисоглебска-2» нарушили систему управления наземных средств условного противника, установив устойчивые радиопомехи, - пресс-служба Восточного военного округа.



Также в соединениях и воинских частях Восточного военного округа был проведён «Единый день РХБ защиты».



