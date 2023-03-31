Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Бурятии, в рамках «Единого дня РЭБ», провели тактико-специальные учения с применением современных комплексов РЭБ.
Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.
По прибытию в заданный район военнослужащие развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21с», способный подавить сотовую связь, GPS навигацию, радиосвязь авиации условного противника на высоких частотах и эффективно выводить из строя беспилотные летательные аппараты.
- Автоматизированная станция помех УКВ диапазона комплекса «Борисоглебска-2» нарушили систему управления наземных средств условного противника, установив устойчивые радиопомехи, - пресс-служба Восточного военного округа.
Также в соединениях и воинских частях Восточного военного округа был проведён «Единый день РХБ защиты».
Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»
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