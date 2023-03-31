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В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников

В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
Общество,  Фото:pixabay.com
Выставка работ состоится 15 апреля

В Улан-Удэ объявлен конкурс «Скворечник каждой птице»на самый оригинальный, красивый и экологичный скворечник для птиц, обитающих в парке имени Д.Ж. Жанаева. Принять участие могут семьи, коллективы (как школьные, так и предприятия). Также принимаются индивидуальные заявки. Количество участников конкурса и представленных работ не ограничено.

Главное требование к скворечнику – соответствие стандартам, пригодным для проживания птиц, возможность крепления к дереву, не нанося ему повреждений. Внутренняя поверхность, используемая для изготовления скворечника, не должна быть обработана. Швы и щели скворечника конопатятся (поролон, х/б ткани). Приветствуется изготовление скворечника с возможностью доступа для последующей его очистки.

Заявки принимаются до 12 апреля. Выставка-конкурс состоится 15 апреля с 13:00 до 14:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева. Об этом сообщает пресс-служба дирекции парков города.

Возрастное ограничение: 0+.
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