Выставка работ состоится 15 апреля
В Улан-Удэ объявлен конкурс «Скворечник каждой птице»на самый оригинальный, красивый и экологичный скворечник для птиц, обитающих в парке имени Д.Ж. Жанаева. Принять участие могут семьи, коллективы (как школьные, так и предприятия). Также принимаются индивидуальные заявки. Количество участников конкурса и представленных работ не ограничено.
Главное требование к скворечнику – соответствие стандартам, пригодным для проживания птиц, возможность крепления к дереву, не нанося ему повреждений. Внутренняя поверхность, используемая для изготовления скворечника, не должна быть обработана. Швы и щели скворечника конопатятся (поролон, х/б ткани). Приветствуется изготовление скворечника с возможностью доступа для последующей его очистки.
Заявки принимаются до 12 апреля. Выставка-конкурс состоится 15 апреля с 13:00 до 14:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева. Об этом сообщает пресс-служба дирекции парков города.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Им посоветовали избегать последствий ожидаемых землетрясений
Юбилей отпраздновала семья из окружного центра
Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника
Людям приходится своими силами откачивать воду из подвалов и подъездов
Нововведение начнёт действовать уже с 1 апреля
Второй этап хоккейного турнира пройдёт на льду Хубсугула
Деньги своим сотрудникам остались должны только «Бурятские авиалинии»
В пилотном проекте примут участие 5 населённых пунктов
Заняться эти вопросом поручено таможенной службе
Расписание временно поменяется с апреля по июнь
В Селенгинском районе завершился театральный конкурс «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы»
Такая задача поручена главам регионов Дальнего Востока
Очередной рейд проходил в Аршане
Завершился самый массовый в истории всероссийский финал общероссийского проекта
По нему будет ездить два автобуса