В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников

Выставка работ состоится 15 апреля



В Улан-Удэ объявлен конкурс «Скворечник каждой птице»на самый оригинальный, красивый и экологичный скворечник для птиц, обитающих в парке имени Д.Ж. Жанаева. Принять участие могут семьи, коллективы (как школьные, так и предприятия). Также принимаются индивидуальные заявки. Количество участников конкурса и представленных работ не ограничено.



Главное требование к скворечнику – соответствие стандартам, пригодным для проживания птиц, возможность крепления к дереву, не нанося ему повреждений. Внутренняя поверхность, используемая для изготовления скворечника, не должна быть обработана. Швы и щели скворечника конопатятся (поролон, х/б ткани). Приветствуется изготовление скворечника с возможностью доступа для последующей его очистки.



Заявки принимаются до 12 апреля. Выставка-конкурс состоится 15 апреля с 13:00 до 14:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева. Об этом сообщает пресс-служба дирекции парков города.



Возрастное ограничение: 0+.

