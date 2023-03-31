Село в Бурятии накроет ночь тротуарной астрономии

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В первый день апреля в Бурятии и двух соседних регионах – Иркутской области и Забайкалье – пройдёт XVII всемирная ночь тротуарной астрономии (). Организаторы мероприятия – Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО).На площадках в 22 городах, посёлках и сёлах выставят телескопы. В нашей республике – только в одном месте: возле школы в селе Жемчуг Тункинского района. В течение двух часов – с 20:00 до 22:00 – все желающие смогут понаблюдать за спутником Земли – Луной, а также Венерой и Марсом.- В Иркутске в этом году наблюдения пройдут на восьми площадках – у памятника Александру III, возле планетария в 130-м квартале, в спорт-парке «Поляна», в роще «Звёздочка», у ледокола «Ангара», возле общежития ИГУ в Университетском, у школы №73 и в центре помощи детям на улице Багратиона, – рассказал директор планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров. – Небесные объекты можно увидеть в телескоп только при ясной погоде. Если же она этого не позволит, перенесём акцию на 29 апреля – в 2023 году на эту дату приходится международный день астрономии.Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно в первую четверть Луны после весеннего равноденствия. Именно в это время в северном полушарии Земли её спутник в этой фазе находится максимально высоко над горизонтом, что очень удобно для наблюдений.Впервые иркутяне приняли участие акции в 2007 году по инициативе всемирно известного популяризатора астрономии Джона Добсона. Он дважды – в 2002 и 2006 годах – посещал областную столицу. С тех пор Иркутск ни разу не пропускал всемирную ночь тротуарной астрономии, а с 2018-го к ней присоединились и другие города Приангарья. В 2020-ом из-за ковидных ограничений мероприятие впервые прошло в режиме онлайн. Тогда трансляцию на YouTube посмотрели более трёх тысяч человек.