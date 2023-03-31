31 марта

30 марта

Популярное

«Сами тут же гадите»: В Бурятии верующие беспощадно сорят в сакральном месте

«Сами тут же гадите»: В Бурятии верующие беспощадно сорят в сакральном месте
Общество,  Фото:«Кижинга-инфо 24/7»
Людей призвали не бросать там мусор

Накануне в группе «Кижинга-инфо 24/7» опубликовали фото, сделанное в священном месте – недалеко от самой в России большой буддийской ступы Джарун Хашор при Кижингинском дацане. На кадрах – валящийся на земле мусор и контейнерный бак, доверху набитый упаковками из-под молока. Тут же, рядом, верующие повязывают хий-морин.


Автор снимков пристыдила приезжих и земляков.

- Неужели нельзя всё это забирать с собой? – поинтересовалась она. – Какой смысл, что вы молитесь, просите, а сами тут же гадите?

Сельчанка призвала всех не засорять сакральное место. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – напомнила она.
буддизм мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Общество, 31.03.2023
На них делают новую разметку, ремонтируют дорожные знаки, расчищают обочины
В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
Общество, 31.03.2023
На открытие приглашено более 300 гостей из разных регионов России и Монголии
В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева
В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева
Общество, 31.03.2023
Митинг в память о нём прошёл у памятника «Чёрный тюльпан»
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Общество, 31.03.2023
За три года число недовольных температурой в квартирах сократилось в несколько раз
Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи
Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи
Общество, 31.03.2023
Росгвардейцы изучили основы оказания первой доврачебной помощи
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили окрашивать волосы
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили окрашивать волосы
Общество, 31.03.2023
Мастер-класс провела одна из осуждённых 
В Гусиноозёрске отметят армянский праздник
В Гусиноозёрске отметят армянский праздник
Общество, 31.03.2023
Жителям Селенгинского района покажут традиционные обрядовые забавы
В Бурятии проведут региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Бурятии проведут региональный чемпионат «Абилимпикс»
Общество, 31.03.2023
В нём примут участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями
В Минприроды рассказали, кто испортил воздух в Улан-Удэ
В Минприроды рассказали, кто испортил воздух в Улан-Удэ
Общество, 31.03.2023
В его загрязнении оказались виноваты жители частного сектора
В селе в Бурятии люди тонут в огромных лужах
В селе в Бурятии люди тонут в огромных лужах
Общество, 31.03.2023
Они не могут подобраться к своим домам и вынуждены лезть в окна
Одну из главных ролей в бурятском фильме-сказке сыграет четверокурсник
Одну из главных ролей в бурятском фильме-сказке сыграет четверокурсник
Общество, 31.03.2023
Двадцатилетний студент колледжа Чайковского снимется в «Коралловых бусах»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^