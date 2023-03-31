«Сами тут же гадите»: В Бурятии верующие беспощадно сорят в сакральном месте

Людей призвали не бросать там мусор
Накануне в группе «Кижинга-инфо 24/7» опубликовали фото, сделанное в священном месте – недалеко от самой в России большой буддийской ступы
Джарун Хашор при Кижингинском дацане. На кадрах – валящийся на земле мусор и контейнерный бак, доверху набитый упаковками из-под молока. Тут же, рядом, верующие повязывают хий-морин.
Автор снимков пристыдила приезжих и земляков.
- Неужели нельзя всё это забирать с собой? – поинтересовалась она. – Какой смысл, что вы молитесь, просите, а сами тут же гадите?
Сельчанка призвала всех не засорять сакральное место. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – напомнила она.
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Людей призвали не бросать там мусор
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