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В Улан-Удэ осуждённых женщин научили окрашивать волосы

В Улан-Удэ осуждённых женщин научили окрашивать волосы
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мастер-класс провела одна из осуждённых

Для осуждённых реабилитационного центра «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по окрашиванию волос.

Мастером выступила осуждённая отряда № 1, владеющая навыками окрашивания, она поэтапно показала участницам занятия процесс мелирования, окрашивания и стрижки.

Проведение подобных мероприятий необходимо, для того чтобы женщины могли следить за своим внешним видом в соответствии с модными тенденциями в сфере красоты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

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