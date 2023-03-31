В Улан-Удэ осуждённых женщин научили окрашивать волосы

Мастер-класс провела одна из осуждённых



Для осуждённых реабилитационного центра «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по окрашиванию волос.



Мастером выступила осуждённая отряда № 1, владеющая навыками окрашивания, она поэтапно показала участницам занятия процесс мелирования, окрашивания и стрижки.



Проведение подобных мероприятий необходимо, для того чтобы женщины могли следить за своим внешним видом в соответствии с модными тенденциями в сфере красоты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

