Мастер-класс провела одна из осуждённых
Для осуждённых реабилитационного центра «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по окрашиванию волос.
Мастером выступила осуждённая отряда № 1, владеющая навыками окрашивания, она поэтапно показала участницам занятия процесс мелирования, окрашивания и стрижки.
Проведение подобных мероприятий необходимо, для того чтобы женщины могли следить за своим внешним видом в соответствии с модными тенденциями в сфере красоты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили окрашивать волосы
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