Жители Бурятии с инвалидностью могут бесплатно получить образование в11 вузах

Студенты будут обеспечены жильём и стипендией



Жители Бурятии с инвалидностью смогут бесплатно получить образование в 11 вузах страны, согласно списку от Минтруда РФ. На время обучения будут обеспечены проживанием, им будет выплачиваться стипендия, сообщает минсоцзащиты республики.





В их числе, например, Курский музыкальный колледж-интернат слепых, который за период своей деятельности дал путёвки в жизнь более чем 2000 человек. Они стали руководителями различных коллективов художественной самодеятельности, солистами музыкально-эстрадных объединений и филармоний.



В Сиверском техникуме-интернате бухгалтеров, который находится в Ленинградской области, жители республики с инвалидностью смогут получить специальность бухгалтера в различных отраслях, менеджера, кассира, преподавателя специальных дисциплин и аудитора.



Также можно отметить Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат готовит специалистов в сфере информационных систем, операционной деятельности в логистике, рекламы, радиомеханики и других.



В Ивановском радиотехническом техникуме-интернате можно обучиться по специальности «техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям).

