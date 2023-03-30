30 марта

29 марта

Популярное

Жители Бурятии с инвалидностью могут бесплатно получить образование в11 вузах

Жители Бурятии с инвалидностью могут бесплатно получить образование в11 вузах
Общество,  Фото:pixabay.com
Студенты будут обеспечены жильём и стипендией

Жители Бурятии с инвалидностью смогут бесплатно получить образование в 11 вузах страны, согласно списку от Минтруда РФ. На время обучения будут обеспечены проживанием, им будет выплачиваться стипендия, сообщает минсоцзащиты республики.


В их числе, например, Курский музыкальный колледж-интернат слепых, который за период своей деятельности дал путёвки в жизнь более чем 2000 человек. Они стали руководителями различных коллективов художественной самодеятельности, солистами музыкально-эстрадных объединений и филармоний.

В Сиверском техникуме-интернате бухгалтеров, который находится в Ленинградской области, жители республики с инвалидностью смогут получить специальность бухгалтера в различных отраслях, менеджера, кассира, преподавателя специальных дисциплин и аудитора.

Также можно отметить Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат готовит специалистов в сфере информационных систем, операционной деятельности в логистике, рекламы, радиомеханики и других.

В Ивановском радиотехническом техникуме-интернате можно обучиться по специальности «техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям). 
инвалиды вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый писателю и поэту
В Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый писателю и поэту
Общество, 30.03.2023
Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения Цыден-Жапа Жимбиева
В Усть-Ордынском округе определились с датой Сурхарбана
В Усть-Ордынском округе определились с датой Сурхарбана
Общество, 30.03.2023
Бурятский культурно-спортивный праздник проведут в селе Баяндай
Молодёжь Улан-Удэ приглашают стать волонтёрами
Молодёжь Улан-Удэ приглашают стать волонтёрами
Общество, 30.03.2023
Принимаются заявки для участия в проекте «Молодёжные трудовые отряды»
В иволгинских сёлах в Бурятии появятся спортивно-игровые площадки
В иволгинских сёлах в Бурятии появятся спортивно-игровые площадки
Общество, 30.03.2023
Утверждены дизайн-проекты новых детских площадок
В Иркутске создадут парк «Патриот»
В Иркутске создадут парк «Патриот»
Общество, 30.03.2023
Благоустроена будет территория на улице Ширямова
В Бурятии военные проводят тренировки по борьбе с паводками
В Бурятии военные проводят тренировки по борьбе с паводками
Общество, 30.03.2023
Специалисты провели серию учебных подрывов по устранению ледяных заторов
В Туве наградили «трезвые» сёла
В Туве наградили «трезвые» сёла
Общество, 30.03.2023
Победители получили призовые деньги на организацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
В сквере Иркутска установят робота-гида
В сквере Иркутска установят робота-гида
Общество, 30.03.2023
Также в городе поставят стереоскопы с историческими изображениями
В Улан-Удэ выберут «Ученика года»
В Улан-Удэ выберут «Ученика года»
Общество, 30.03.2023
Финал конкурса состоится в середине апреля
Команда Бурятии прошла в полуфинал «Кибердрома 2023»
Команда Бурятии прошла в полуфинал «Кибердрома 2023»
Общество, 30.03.2023
Следующий этап всероссийского конкурса пройдёт в мае
Бурятия угодила в лидеры антирейтинга по долгостроям в ДФО
Бурятия угодила в лидеры антирейтинга по долгостроям в ДФО
Общество, 30.03.2023
В республике насчитали семь проблемных домов
В Иркутской области вышивают подробную карту региона
В Иркутской области вышивают подробную карту региона
Общество, 30.03.2023
На ней изобразят районы, города и озеро Байкал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^