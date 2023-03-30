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Байкальская сейсмоактивная зона вступила в период стабильности

Байкальская сейсмоактивная зона вступила в период стабильности
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
Об этом заявили учёные

Байкальская рифтовая зона после периода повышенной сейсмической активности, когда количество землетрясений в месяц достигало нескольких тысяч, возвращается к так называемому классическому уровню сейсмичности - порядка 700-800 подземных толчков в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

- В 2021 году был пик сейсмической активности, в 2022 году пошло снижение. Пока мы возвращаемся на классический уровень. Есть такое понятие, как среднее количество землетрясений в год, среднее количество землетрясений в месяц. Это порядка 700-800 сейсмособытий, ощутимых - порядка 20-22 в год. К этому уровню мы в этом году должный выйти. Если посмотреть по 2021 году, то было порядка 100 ощутимых событий, а только 13-14 января дали около 800 сейсмособытий различной силы, - сказала Елена Кобелева на пресс-конференции.

По ее словам, в Байкальской рифтовой зоне последним самым спокойным в сейсмическом плане годом был 2018 год. Сколько продлится период сейсмического затишья, спрогнозировать невозможно, отмечает ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в последний раз ощутимые подземные толчки жители Улан-Удэ ощущали 16 марта.

Справка:

Байкальский рифт - это глубинный разлом земной коры. В центре рифтовой системы находится озеро Байкал. К этому рифту также относится озеро Хубсугул в Монголии.

землетрясение

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